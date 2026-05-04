Ethiopie: « Le secteur manufacturier renforce la souveraineté économique du pays», déclare le ministre de l'Industrie

Addis Ababa — Le secteur manufacturier éthiopien joue un rôle de plus en plus essentiel dans le renforcement de la souveraineté économique du pays, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, lors de l'inauguration du 4e salon « Made in Ethiopia ».

S'exprimant lors de cet événement, officiellement inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed, le ministre a souligné l'engagement du gouvernement à développer la production industrielle et à réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés grâce à un renforcement de l'industrie manufacturière nationale.

La cérémonie d'ouverture a réuni de hauts responsables gouvernementaux, notamment le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, le président de la Cour suprême fédérale, Tewodros Meheret, Dem Farah, vice-président du Parti de la prospérité (PP) au pouvoir et directeur du Centre pour la construction du système démocratique, ayant rang de vice-Premier ministre, ainsi que d'autres hauts responsables et dignitaires invités.

Dans son allocution, M. Melaku a déclaré que les résultats obtenus par la main-d'oeuvre productive éthiopienne dans le cadre du programme de réformes du gouvernement témoignaient de la dynamique croissante du pays vers la prospérité.

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Il a décrit le développement industriel comme un pilier central de la stratégie de développement du gouvernement, soulignant qu'un secteur manufacturier solide contribuait à préserver la souveraineté nationale, à réduire la dépendance économique et à maintenir la dignité nationale.

Selon le ministre, la poursuite des investissements dans le secteur manufacturier permettra à l'Éthiopie de résister aux pressions économiques extérieures tout en garantissant une croissance durable à long terme.

Il a ajouté que le gouvernement avait mis en place des réformes de grande envergure ces dernières années, notamment des mesures macroéconomiques, de nouveaux cadres politiques et des efforts visant à créer un environnement plus favorable aux industriels afin de stimuler la productivité.

M. Melaku a également souligné la création du Conseil de l'industrie manufacturière, qui, selon lui, a été mis en place pour relever les défis auxquels sont confrontés les producteurs et améliorer l'efficacité dans l'ensemble du secteur.

Il a noté que les réformes mises en oeuvre ces dernières années avaient accru la capacité de production, élargi l'offre de produits de substitution locaux et renforcé les performances à l'exportation.

Le ministre a déclaré que le mouvement « Made in Ethiopia » avait également joué un rôle important dans la sensibilisation du public à l'importance de soutenir les produits fabriqués localement.

Il a ajouté que le salon contribuerait à renforcer la collaboration entre les fabricants, à encourager le partage d'expériences et à faciliter la recherche et le transfert de technologies afin d'améliorer encore la compétitivité du secteur.

M. Melaku a réaffirmé l'engagement du gouvernement à relever les défis persistants du secteur manufacturier, notamment en matière de financement et d'infrastructures, tout en soulignant l'importance de développer les industries rurales afin de pérenniser les progrès réalisés au cours des quatre dernières années.