Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui la 4e édition du salon « Made in Ethiopia », soulignant les efforts continus du pays pour développer et renforcer son secteur manufacturier, pilier central de la transformation économique.

Le Premier ministre a souligné que ce programme avait déjà donné des résultats significatifs au regard des principaux indicateurs industriels et économiques.

Selon les chiffres officiels présentés lors de l'événement, l'approvisionnement en intrants manufacturiers est passé d'environ 9 millions à plus de 15 millions de tonnes par an.

Il a été noté que plus de 3,4 GW d'électricité ont été fournis à de nouveaux investissements industriels.

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Le financement du secteur a également bondi, passant de 8,1 milliards de birrs à plus de 50 milliards de birrs pour les PME, et à plus de 262 milliards de birrs pour les grandes industries.

En outre, plus de 2,28 milliards de dollars américains en devises étrangères ont été alloués au secteur.

Les indicateurs de performance industrielle ont continué de s'améliorer, le taux d'utilisation des capacités de production passant de 47 % à 67 %, tandis que la croissance du secteur manufacturier est passée de 4,8 % à 10,7 %, une nouvelle expansion étant attendue.

Les efforts de substitution des importations ont généré des économies pouvant atteindre 4,85 milliards de dollars américains, tandis que les performances à l'exportation continuent de se renforcer.

Le gouvernement a également indiqué que plus de 2 800 investissements ont été attirés, créant environ 1,4 million d'emplois.

Le salon « Made in Ethiopia » est devenu une plateforme nationale incontournable qui met en relation les industries, attire les investissements et met en avant l'innovation locale.

L'édition de cette année accueille des centaines d'exposants et attire des dizaines de milliers de visiteurs.

Selon les responsables, ce lancement témoigne de l'accélération de la transformation industrielle de l'Éthiopie, le secteur manufacturier occupant une place de plus en plus centrale dans la croissance économique, la création d'emplois et la compétitivité mondiale.