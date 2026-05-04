Tunisie Autoroutes annonce la fermeture de l'échangeur de Hergla

La société Tunisie Autoroutes a annoncé la fermeture temporaire de la bretelle de sortie menant à Hergla, du lundi 4 au vendredi 8 mai, de 07h00 à 19h00.

Dans un communiqué publié dimanche, la société précise que cette mesure s'inscrit dans le cadre des travaux de rénovation de la structure métallique au niveau de l'échangeur de Hergla.

Afin d'assurer la continuité du trafic, les usagers souhaitant se rendre à Hergla et aux localités avoisinantes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs, notamment via Sidi Bou Ali, Hammam Sousse ou en poursuivant leur trajet jusqu'à l'échangeur de Aéroport d'Enfidha.

La Société Tunisie Autoroutes appelle, par ailleurs, les conducteurs à faire preuve de vigilance, à respecter la signalisation mise en place ainsi que les règles de circulation, afin de garantir la sécurité de tous pendant la durée des travaux.