Afrique: Ligue 1 - Le Club Africain conforte son leadership, le bas du tableau s'agite

Le Club Africain a conforté son leadership de la Ligue 1 du football professionnel, grâce à sa victoire face au Stade Tunisien dans le petit derby tunisois (2-0), tandis que la JS Kairouan et l'AS Soliman ont signé des succès précieux dans la lutte pour le maintien, dimanche, lors de la 28ᵉ journée.

A Radès, les hommes de Faouzi Benzarti ont fait la différence grâce à Oussama Sehili (52e) et Oussama Cherimi (57), dans un match marqué par deux buts refusés après recours à la VAR, un de chaque côté. Un succès logique qui permet aux Clubistes de porter leur total à 62 points, soit cinq de plus que l'Espérance de Tunis, attendue lundi face à la JS Omrane, avant le très attendu derby de la capitale du 10 mai.

Le Club Africain valide, dans le même temps, son billet pour la Ligue des champions. Avec six points d'avance sur le CS Sfaxien (3e, 56 pts) et un avantage au goal-average particulier, les « Rouge et Blanc » ont fait le plus dur.

En perte de vitesse, le Stade Tunisien (4e, 44 pts) enchaîne un sixième match sans victoire (3 nuls, 3 défaites) et voit revenir dangereusement l'US Monastir, désormais à deux points, avant la réception de l'ES Metlaoui lundi.

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Au stade Taïeb Mhiri, le CS Sfaxien a assuré l'essentiel en battant l'Olympique de Béja (2-0) grâce à Hamza Mathlouthi (31e) et Jamal Mutyaba (37e). Les Sfaxiens portent ainsi leur série à neuf matches sans défaite (6 victoires, 3 nuls) et confortent leur place sur le podium avec 56 points. En revanche, la situation se complique pour les Béjaois, toujours menacés (13e, 28 pts) à deux journées de la fin.

De son côté, l'AS Soliman est allée chercher trois points précieux à Ben Guerdane grâce à un but d'Amanallah Mejhed (22e). Un succès qui redonne espoir aux Slimanais, même s'ils restent avant-derniers avec 24 points. L'US Ben Guerdane (9e, 34 pts) pourrait perdre des places dès lundi, sous la pression de plusieurs poursuivants.

Enfin, à Gabès, la JS Kairouan a également relevé la tête en s'imposant en fin de match face à l'équipe locale, grâce à Youssef Azib (87e) et Amine Zairi (90e). Une victoire importante, mais insuffisante pour quitter la zone rouge (14e, 27 pts). L'AS Gabès lui, lanterne rouge avec 19 points, s'enfonce un peu plus après cette nouvelle défaite.

Les résultats

Dimanche 3 mai

A Radès:

Club Africain 2 Oussama Sehili (52), Oussama Cherimi (57)

Stade Tunisien 0

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Hamza Mathlouthi (31), Jamal Mutyaba (37)

Olympique de Béja 0

A Gabès:

AS Gabés 0

JS Kairouan 2 Youssef Azib (87), Amine Zairi (90)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

AS Soliman 1 Amanallah Mejhed (22)

Lundi 4 mai

Au Zouiten:

JS Omrane

Espérance ST

A Bizerte:

CA Bizertin

AS Marsa

A Monastir:

US Monastir

ES Métlaoui

A Zarzis:

ES Zarzis

Etoile du Sahel

Classement : Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 62 28 18 8 2 41 9 +32

2. Espérance ST 57 27 16 9 2 43 10 +33

3. CS Sfaxien 56 28 16 8 4 37 12 +25

4. Stade Tunisien 44 28 11 11 6 27 14 +13

5. US Monastir 42 27 10 12 5 25 16 +09

6. Etoile du Sahel 38 27 10 8 9 25 24 +01

7. ES Métlaoui 36 27 8 12 7 18 24 -06

8. JS Omrane 35 27 10 5 12 21 28 -07

9. US Ben Guerdane 34 28 8 10 10 18 21 -03

10. CA Bizertin 33 27 8 9 10 17 24 -07

11. ES Zarzis 32 27 8 8 11 24 27 -03

12. AS Marsa 31 27 10 1 16 22 27 -05

13. O. Béja 28 28 8 4 16 15 37 -22

14. JS Kairouan 27 28 8 3 17 19 41 -22

15. AS Soliman 24 28 5 9 14 14 28 -14

16. AS Gabès 18 28 3 9 16 11 35 -24