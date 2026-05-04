Tunisie: OB - Garder la distance

La victoire remportée à domicile devant les Cabistes a redonné de l'espoir aux Béjaois dans la lutte pour le maintien. Mais ils ont intérêt à revenir avec un résultat positif de Sfax, histoire de garder la distance par rapport à leurs poursuivants directs.

Mathématiquement, les Béjaois sont toujours sous la menace de la relégation. Une lutte pour le maintien qu'ils mèneront lors des trois journées restantes contre les Kairouanais et les Capbonais de Soliman, l'ASG étant officiellement relégué en Ligue 2 depuis la précédente journée.

Une lutte qui les mènera cet après-midi à Sfax. Un déplacement difficile face à l'une des grosses cylindrées du championnat. Les Sfaxiens, qui ont tenu en échec les Espérantistes en milieu de semaine, aspirent à empocher les trois points de la victoire. L'objectif des Sfaxiens étant de consolider leur troisième place au classement, ce qui leur ouvrira les portes de l'Afrique la saison prochaine, à même de coller davantage au dauphin espérantiste.

C'est dire que la mission des Béjaois ne sera pas de tout repos. Et quand on sait qu'ils sont toujours sous la menace de la relégation, les points comptent désormais double d'autant qu'il ne reste que trois journées à disputer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'espoir renaît...

Après la défaite concédée à Zarzis, les Cigognes se sont rebiffés lors de la précédente journée en s'imposant à domicile face aux Cabistes. Une courte, mais ô combien précieuse victoire, qui leur redonne de l'espoir.

Ceci dit, l'Olympique de Béja se trouve dans un mouchoir de poche avec ses deux adversaires directs dans la lutte pour le maintien : l'Avenir Sportif de Soliman et la Jeunesse Sportive Kairouanaise.

L'OB a quatre longueurs d'avance sur la JSK, premier relégable, et devance l'ASS, avant-dernier, de 7 points. Mathématiquement, rien n'est encore joué. Ainsi, le moindre faux pas sera fatal, car le moindre point perdu comptera dans le décompte final. Ceci dit, le coach béjaois, Jamel Ben Salem, peut toujours compter sur son gardien de but expérimenté, Achraf Krir, et ses défenseurs pour calmer les ardeurs des attaquants sfaxiens et les empêcher de marquer. Il peut compter également sur l'opportunisme de Islem Chalghoumi et Ali Omri pour tenter de déverrouiller la solide défense sfaxienne. L'essentiel est de ne pas perdre à Sfax et revenir avec au moins un point.