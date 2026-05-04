Guinée: Retrait du FRONDEG - Les candidats du Grand Conakry affichent une solidarité totale et sans faille

Dans une déclaration solennelle faite ce 3 mai 2026 à Conakry, les candidats investis par le Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) pour les élections communales et législatives ont pris position d'une seule voix: ils soutiennent pleinement le retrait de leur parti du processus électoral en cours.

Face à la presse nationale et internationale, ainsi qu'aux forces vives de la nation, les représentants du FRONDEG ont affirmé leur adhésion « totale et inconditionnelle » à la décision du Bureau Politique National, instance suprême du parti. Une décision qualifiée de souveraine, mûrement réfléchie et conforme aux textes fondateurs de la formation politique.

Selon les candidats, ce retrait n'est ni un geste impulsif ni une stratégie opportuniste. Il résulte d'une analyse approfondie du contexte politique national et d'une conviction claire : les conditions actuelles ne garantissent pas un processus électoral crédible, capable de servir les intérêts du peuple guinéen.

Malgré les ambitions personnelles légitimes que suscite toute compétition électorale, les candidats ont insisté sur leur attachement aux valeurs du parti. Pour eux, la discipline partisane est un choix assumé et non une contrainte. Ils affirment ainsi placer la cohérence politique et l'intérêt collectif au-dessus de toute perspective individuelle.

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Conscients de la déception que cette décision pourrait engendrer auprès de certains citoyens, les signataires appellent néanmoins à la compréhension et à la responsabilité. Ils réaffirment que leur engagement dépasse la conquête de mandats électifs et s'inscrit dans une vision durable pour une Guinée plus juste et transparente.

En clôturant leur déclaration, les candidats ont insisté sur leur unité et leur détermination à traverser cette étape avec dignité, convaincus que l'histoire retiendra leur choix comme un acte de responsabilité politique majeure.