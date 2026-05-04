Angola: Le Président de la République attendu lundi à Luau

Luau — Le Président de la République, João Lourenço, effectue ce lundi une mission de travail dans la municipalité de Luau, où il doit évaluer l'état d'avancement de projets structurants et procéder à l'inauguration d'un parc photovoltaïque.

Selon les Services de presse de la Présidence de la République, l'agenda du Chef de l'État prévoit notamment une séance de travail avec le gouverneur provincial, consacrée à l'examen de la situation générale du développement de la région, avec un accent particulier sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de la mobilité.

Au cours de son séjour à Luau, le Président de la République inspectera également l'avancement des travaux sur les routes nationales reliant Luau à Cazombo ainsi qu'aux axes Lua/Cameia/Luena.

Ces projets visent à améliorer la circulation des personnes et des biens, tout en renforçant l'intégration économique régionale.

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Le point culminant de cette visite sera l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, une infrastructure jugée stratégique pour le renforcement des capacités de production et de distribution d'énergie électrique dans la région.

L'ouvrage devrait permettre un meilleur accès à l'électricité pour les populations, les ménages et le tissu entrepreneurial, avec un impact direct sur la dynamisation de l'économie locale.

Ce déplacement du Président João Lourenço constitue également un signal des progrès enregistrés dans la nouvelle province du Moxico-Leste, créée dans le cadre de la réorganisation politico-administrative du pays, et témoigne de l'engagement de l'Exécutif en faveur d'un développement équilibré du territoire national.

Le Chef de l'État regagnera Luanda le même jour.