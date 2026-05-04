Tunisie: Ligue 2 - 25e Journée (Groupe B), PS Sakiet Eddaier, chanceux leader !

Tenant en échec le Stade Gabésien, le PS Sakiet Eddaier consolide son statut de leader. Les Gabésiens sont passés à côté de la victoire en ratant un penalty à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

A une journée de la fin, le Groupe B n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, en tête du classement notamment. En effet, l'affiche de cette 25e journée du Groupe B qui a opposé, hier, le Stade Gabésien au PS Sakiet Eddaier, s'est soldée par un nul vierge. Un résultat nul qui arrange les affaires du Progrès sportif de Sakiet Eddaïer qui préserve son rang de leader, maintenant sa longueur d'avance sur son hôte et dauphin, le Stade Gabésien.

Par ailleurs, les Gabésiens ont joué de malchance, passant à côté d'une victoire qui leur a pourtant tendu la main vers la fin de la rencontre : A la 85', Lamjed Ameur rate un penalty.

Accéder à la première division ne sera pas de tout repos. Il faudra cravacher dur et se battre jusqu'au bout pour mériter sa place parmi l'élite. La bataille s'annonce rude en cette fin de saison dans le Groupe B.

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L'AS Jelma et l'O Sidi Bouzid relégués

La 25e journée de la Ligue 2 a fait deux malheureux, l'Aigle Sportif de Jelma et l'Olympique Sidi Bouzid, officiellement relégués en Ligue amateur niveau 1. L'AS Jelma a concédé la défaite à Korba sur le score de 0-1. Quant à l'Olympique Sidi Bouzid, il a perdu à domicile devant l'ES Bouchemma (0-2).

Pour rappel, les matchs du Groupe A comptant pour cette 25ᵉ journée se sont déroulés vendredi. Dans le Groupe A, le suspense plane aussi jusqu'à la dernière journée. L'ESHS, revenu au score face au SRS (2-2), reste leader et le CSHL, qui a été tenu en échec par l'OC Kerkennah (0-0), préserve aussi son leadership.