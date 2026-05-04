Afrique de l'Ouest: Dakar - Les femmes du Sahel haussent le ton après les attaques au Mali

Réunies en Assemblée générale dans la capitale sénégalaise les 29 et 30 avril, les membres de la Plateforme des Femmes du Sahel (PFS) ont publié une déclaration forte en réaction aux attaques terroristes survenues au Mali le 25 avril dernier. Profondément marquées par ces violences meurtrières, elles appellent à une mobilisation collective accrue pour restaurer la paix et renforcer la sécurité dans la région.

Dans leur déclaration, les participantes expriment d'abord leur « compassion et solidarité » envers les populations affectées, les familles endeuillées et l'ensemble des communautés confrontées à la violence. Elles condamnent avec fermeté « toutes les formes de violence et de terrorisme » qui continuent de fragiliser le Sahel, réaffirmant leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la dignité humaine.

Au-delà de la condamnation, la Plateforme insiste sur le rôle central des femmes dans la gestion des crises. « Les femmes du Sahel ne sont pas seulement victimes », souligne le texte, mais « des actrices essentielles de la prévention des conflits, de la médiation et de la reconstruction sociale ». Un message qui vise à repositionner les femmes comme des piliers incontournables dans les processus de stabilisation.

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Face à la persistance de l'insécurité, la PFS lance un appel pressant à plusieurs niveaux. Aux États, elle demande de renforcer les mécanismes de sécurité et de protection des populations. Aux partenaires régionaux et internationaux, elle recommande de poursuivre leur soutien, tout en respectant la souveraineté du Mali, afin de garantir des réponses « adaptées, cohérentes et durables ». Les institutions internationales sont également invitées à intégrer pleinement les femmes dans les dispositifs de gestion des crises.

La déclaration s'adresse aussi aux communautés locales, appelées à promouvoir la non-violence, la solidarité et la cohésion sociale, considérées comme essentielles pour contrer les dynamiques de radicalisation.

Convaincue que la stabilité du Mali est un enjeu stratégique pour toute la région sahélienne, la Plateforme des Femmes du Sahel réaffirme sa détermination à oeuvrer aux côtés des acteurs nationaux et internationaux pour bâtir un avenir fondé sur la paix, la justice et la solidarité.

En conclusion, les signataires lancent un message d'unité : « Femmes du Sahel, unies pour la paix et le développement durable dans nos pays ».