Afrique: Congrès mondial sur la Sécurité et la Santé au Travail - Dakar hôte de la 24e édition du 26 au 30 avril 2027

Dakar, vitrine mondiale de la prévention des risques professionnels. Le Sénégal franchit une étape majeure sur la scène internationale. Dans une annonce faite sur sa page Facebook, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Olivier Boucal, a révélé que le pays accueillera le 24e Congrès mondial sur la Sécurité et la Santé au Travail du 26 au 30 avril 2027 à Dakar.

Une première historique : depuis sa création en 1955, cet événement d'envergure internationale ne s'était jamais tenu sur le continent africain. L'organisation de cette édition au Sénégal marque ainsi un tournant symbolique et stratégique pour l'Afrique, appelée à jouer un rôle croissant dans les politiques globales de prévention des risques professionnels.

Plus de 5 000 participants issus de plus de 120 pays sont attendus, aux côtés de plus de 400 experts internationaux. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de l'importance du congrès, considéré comme l'un des principaux forums mondiaux dédiés à la sécurité et à la santé au travail. Le thème retenu pour cette édition, « Unir le monde autour d'une culture de prévention résiliente et inclusive », souligne l'urgence d'une approche collaborative face aux mutations du monde du travail.

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Au-delà de son caractère scientifique et technique, l'événement représente une opportunité diplomatique et économique majeure pour le Sénégal. En accueillant ce congrès, le pays ambitionne de se positionner comme un hub africain de référence dans le domaine de la prévention des risques professionnels, consolidant ainsi son leadership régional.

Cette dynamique s'inscrit dans la vision stratégique portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers l'Agenda de Transformation - Vision Sénégal 2050. Le congrès devrait ainsi contribuer à renforcer les partenariats internationaux et à accélérer la mise en oeuvre de politiques publiques en faveur du bien-être des travailleurs.

Durant cinq jours, Dakar deviendra le carrefour mondial des réflexions et des innovations en matière de sécurité et de santé au travail. Une occasion unique pour le continent africain de gagner en visibilité et de faire entendre sa voix dans les débats internationaux sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.