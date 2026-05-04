Tunisie: Dougga, le Bardo..., Bryan Adams sous le charme du patrimoine tunisien

Le célèbre artiste canadien Bryan Adams a effectué une visite dans plusieurs sites culturels et archéologiques en Tunisie, dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir le patrimoine national et à renforcer l'ouverture sur les expériences artistiques internationales.

Invité par la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, l'artiste s'est notamment rendu au Centre des musiques arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra. Cette visite s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à valoriser les sites culturels tunisiens et à promouvoir le patrimoine musical national.

Le ministère a également publié des photos de la visite de Bryan Adams au Musée national du Bardo, ainsi qu'une vidéo le montrant admiratif devant le théâtre antique de Dougga.

L'artiste s'est produit samedi soir sur la scène de Dougga, offrant un concert dans ce site emblématique du patrimoine tunisien, suscitant l'enthousiasme du public présent.

Selon le ministère, cette initiative vise à renforcer le rayonnement culturel de la Tunisie à l'international, en mettant en valeur la richesse de son patrimoine et en favorisant les échanges artistiques avec des figures de renommée mondiale.