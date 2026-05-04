Afrique Australe: L'ambassade d'Angola dément des agressions contre des ressortissants angolais en Afrique du Sud

3 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Prétoria — L'ambassade d'Angola en Afrique du Sud a indiqué, ce dimanche, que les informations circulant sur certains réseaux sociaux et blogs, faisant état de prétendues agressions contre des citoyens angolais dans ce pays, sont fausses.

Selon un communiqué de la mission diplomatique angolaise en Afrique du Sud, transmis à l'ANGOP, l'ambassade suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation et précise qu'il n'existe, à ce jour, aucun enregistrement officiel de ressortissants angolais directement affectés par des actes de violence dans le contexte des récentes tensions et manifestations observées sur le territoire sud-africain.

Dans ce cadre, elle condamne la diffusion de fausses informations et appelle à la prudence dans le partage de contenus non vérifiés, en particulier dans des contextes de sensibilité sociale accrue.

Le document souligne que les autorités diplomatiques et consulaires angolaises maintiennent un contact permanent avec les autorités sud-africaines ainsi qu'avec la communauté angolaise résidant dans le pays, assurant un suivi continu de la situation.

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L'ambassade recommande aux citoyens angolais d'observer des mesures de précaution, notamment éviter les déplacements non essentiels vers les zones de rassemblement, s'informer auprès de sources officielles et se conformer aux orientations des autorités locales.

En cas de besoin, les ressortissants sont invités à prendre contact avec les services consulaires compétents selon leur zone de juridiction, à savoir le Consulat général d'Angola à Johannesburg, le Consulat général à Cape Town ou l'Ambassade à Prétoria.

L'Ambassade d'Angola en Afrique du Sud réaffirme son engagement à assurer la protection et l'assistance aux citoyens angolais, et demeure disponible pour tout éclaircissement ou soutien nécessaire.

Lire l'article original sur ANGOP.

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