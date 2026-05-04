Angola: São Salvador s'incline à domicile face au Primeiro d'Agosto

Mbanza Kongo — L'équipe de São Salvador do Kongo s'est incliné ce dimanche, au stade Estádio Álvaro Buta, sur le score de 0-3, face au Primeiro d'Agosto, lors de la 25e journée du championnat national de football, Girabola 2025-2026.

Les buts ont été inscrits par Zinho (54e, contre son camp) et Dagó (67e et 90e+1).

La rencontre, disputée sous une pluie torrentielle qui s'est abattue dans l'après-midi sur Mbanza Kongo, a été dominée durant les dix premières minutes par l'équipe locale, proche d'ouvrir le score sur un coup de pied arrêté exécuté par Xavier, mais le gardien Nuno, du camp militaire, s'est illustré par une parade décisive.

Durant la première période, la formation dirigée par Silva Cussanda a largement maîtrisé les débats sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de l'équipe entraînée par Filipe Nzanza.

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Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

À la 67e minute, Dagó a doublé la mise (2-0) pour le 1º d'Agosto, alors que les visiteurs contrôlaient déjà la rencontre dans un stade acquis en grande partie à leur cause.

Après ces deux buts encaissés, le staff du São Salvador a procédé à des ajustements dans son onze de départ pour tenter de renverser la situation, en vain, face à la pression constante de l'adversaire qui a dominé la seconde période.

Dagó s'est offert un doublé dans le temps additionnel (90e+1), inscrivant le troisième but des « Agostinos » et scellant définitivement l'issue du match.

À l'issue de cette rencontre, São Salvador do Kongo reste 14e avec 26 points et affrontera Académica do Lobito lors de la 26e journée.

De son côté, le 1º d'Agosto, troisième avec 52 points, recevra Recreativo de Libolo lors de la prochaine journée.