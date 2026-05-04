Angola: Le MISA-Angola annonce son extension à l'ensemble du pays d'ici 2028

Cuito — Le président du Conseil de gouvernance de l'MISA-Angola, André Mussano, a annoncé l'extension de l'organisation à l'ensemble du territoire national d'ici 2028, à travers l'institutionnalisation de points focaux.

André Mussano s'exprimait lors de la cérémonie d'installation des points focaux des provinces de Bié et de Huambo, organisée samedi dernier dans la ville de Cuito.

Les fonctions ont été confiées aux journalistes Amitai Muno, directeur de la Radio Cuquema, et Arnaldo Sapele, directeur de l'information de la Radio Ecclésia à Huambo.

Outre ces régions, André Mussano a indiqué que des points focaux ont déjà été institués dans les provinces de Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huíla, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico et Namibe.

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À ce stade, a-t-il précisé, le MISA s'emploie à mobiliser des ressources et à réunir les conditions nécessaires à la mise en place de ses représentants dans les dix provinces restantes.

Il a ajouté que cette extension nationale vise à concrétiser les objectifs définis dans le plan d'action du mandat 2024-2028.

D'autre part, André Mussano a plaidé pour une mobilisation accrue de l'État, de la société civile et des autres acteurs sociaux afin d'améliorer le climat de la liberté de la presse qui, selon lui, demeure confronté à d'importants défis dans le pays.

Selon lui, il est néanmoins possible pour le pays d'atteindre des indicateurs positifs dans ce domaine, essentiel au processus de construction et de consolidation de la démocratie.

Il a enfin assuré que le MISA, en tant qu'institution de veille sur la liberté de la presse, poursuivra ses actions afin de contribuer à l'amélioration de la situation actuelle, compte tenu de son importance pour garantir une plus grande efficacité et qualité de l'action gouvernementale, ainsi que pour promouvoir un développement durable.