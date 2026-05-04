Tunisie: Intelligence artificielle - Les coulisses invisibles d'une bataille économique mondiale

Derrière les avancées spectaculaires de l'intelligence artificielle, se joue une compétition économique mondiale où la maîtrise des données et des infrastructures deviennent déterminante. Entre enjeux de gouvernance, investissements technologiques et souveraineté numérique, l'IA redéfinit les rapports de force dans l'économie mondiale.

L'intelligence artificielle ne se contente plus d'alimenter les discours prospectifs : elle redessine déjà, en profondeur, les rapports de force économiques. Mais derrière les algorithmes et les prouesses technologiques, c'est un autre terrain, plus discret, qui concentre les véritables enjeux : celui de la donnée. Sa collecte, son organisation et surtout sa capacité à être exploitée efficacement deviennent des facteurs décisifs de compétitivité.

Dans cette dynamique, la question n'est plus seulement d'innover, mais de maîtriser des chaînes de valeur informationnelles de plus en plus complexes, où coexistent données expertes, usages, données observées ou encore synthétiques. Cette fragmentation apparente cache en réalité une lutte stratégique pour le contrôle des infrastructures numériques et des flux d'information.

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Dans ce contexte, Nizar Ben Neji, expert international en transformation digitale et ancien ministre des TIC, souligne que « la donnée constitue aujourd'hui la véritable richesse des économies numériques, à condition qu'elle soit structurée, accessible et valorisée de manière efficiente ».

Il précise également que « sans une gouvernance claire des données, les investissements dans l'intelligence artificielle risquent de produire un impact limité ». Il insiste ainsi sur la nécessité de bâtir des écosystèmes cohérents et interopérables. Il ajoute que « la fragmentation et le manque de standardisation demeurent parmi les principaux freins à l'exploitation optimale des données ».

Cette diversité met en lumière un enjeu central : la capacité à organiser, croiser et valoriser des sources hétérogènes. Internet, registres publics, données scientifiques, métadonnées ou contenus multimédias constituent autant de gisements stratégiques. Leur exploitation reste toutefois confrontée à des défis majeurs : accès limité aux données publiques, impératifs d'anonymisation, fragmentation des sources et absence de standards communs.

Infrastructures, un pilier de compétitivité mondiale

Dans ce cadre, Nizar Ben Neji explique que « la structuration et l'accessibilité des données constituent un préalable indispensable à toute stratégie efficace en matière d'intelligence artificielle », insistant sur la nécessité d'un cadre cohérent pour en maximiser la valeur. Il a également précisé que « sans une vision claire et intégrée, les efforts d'exploitation des données risquent de rester fragmentés ». L'essor de l'open data et des politiques d'ouverture des données publiques apparaît comme un levier déterminant pour stimuler l'innovation et favoriser l'émergence de nouveaux modèles économiques fondés sur l'IA. Le développement de l'intelligence artificielle repose sur des investissements technologiques lourds, notamment en stockage, puissance de calcul et infrastructures numériques.

Les systèmes de l'IA nécessitent des centres de données performants, des supercalculateurs et des réseaux à haut débit capables de traiter d'importants volumes de données en temps réel. Comme l'a indiqué Ben Neji, « la performance des systèmes d'IA est indissociable des infrastructures qui les soutiennent », mettant en avant le rôle stratégique des capacités technologiques.

La fracture technologique s'accentue

La dimension infrastructurelle de l'IA est devenue un facteur clé de compétitivité, accentuant l'écart entre pays producteurs et utilisateurs de technologies. Elle favorise l'essor d'outils qui transforment les pratiques dans plusieurs secteurs et améliorent la prise de décision. L'IA ouvre ainsi la voie à une gouvernance basée sur les données et à des modèles d'administration plus automatisés et efficaces. Comme l'a affirmé Nizar Ben Neji, « les pays qui maîtrisent les infrastructures et les données disposent d'un avantage compétitif déterminant dans l'économie numérique ». Les cas d'usage de l'IA se répartissent aujourd'hui en trois grandes catégories : d'intérêt public (environnement, sécurité, développement durable), institutionnelles (productivité, optimisation des coûts, innovation) et individuelles (amélioration du quotidien).

Pourtant, malgré une offre technologique en forte expansion, un déséquilibre persiste : la demande demeure insuffisamment structurée. Les entreprises et les institutions peinent encore à formuler des besoins clairs et à intégrer pleinement l'IA dans leurs stratégies, freinées par un manque de maturité, des résistances au changement et des contraintes organisationnelles. À ce sujet, Ben Neji a relevé que « l'enjeu n'est plus seulement technologique, mais aussi organisationnel et stratégique », appelant à une meilleure appropriation des outils par les acteurs économiques.

« Verrouillage technologique »

Au-delà des dimensions techniques et économiques, la question de la souveraineté numérique s'impose avec acuité. Une grande partie des solutions d'IA utilisées dans le monde est aujourd'hui développée et hébergée à l'étranger, exposant les utilisateurs à des risques de dépendance technologique et de perte de contrôle sur les données. Ce phénomène de « verrouillage technologique » constitue un enjeu stratégique majeur : en cas de restrictions d'accès ou de tensions géopolitiques, certaines économies pourraient se retrouver privées d'outils essentiels.

Face aux enjeux de souveraineté numérique, l'investissement dans les infrastructures, les capacités de calcul et les compétences deviennent prioritaires. Parallèlement, l'IA soulève des défis réglementaires majeurs nécessitant un cadre adapté. Au-delà de la technologie, elle transforme les modèles économiques, fait de la donnée un actif stratégique et accentue l'écart entre économies autonomes et dépendantes, a-t-il conclu.