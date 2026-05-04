Ile Maurice: L'autopsie d'un enfant de 4 ans mort dans la piscine familiale à Telfair confirme une asphyxie due à la noyade

Un petit garçon de 4 ans a perdu la vie après avoir été retrouvé inconscient dans la piscine familiale le samedi 2 mai dans l'après-midi, à Telfair, Moka.

Selon les informations recueillies, l'enfant a été transporté d'urgence dans une clinique privée par sa mère vers 14 heures. À son arrivée à l'établissement de santé, le médecin de service n'a pu que constater son décès et a référé l'affaire à la police de Moka.

Une autopsie pratiquée le même jour à la morgue du Princess Margaret Orthopaedic Centre, à Candos, par le Dr Gungadin, «Chief Police Medical Officer», a attribué la cause du décès à une asphyxie due à la noyade. Le corps de l'enfant a été remis à ses proches.

Les déclarations de la mère - ainsi que celle de la domestique - ont été recueillies par les enquêteurs. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir découvert son fils inconscient dans la piscine située dans la cour de leur domicile. Une sentinelle a été placée sur les lieux, tandis que les membres de l'«Information Technology Security» (IT) Unit ont obtenu les images des caméras de surveillance après avoir récupéré le mot de passe requis pour y accéder.

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Plusieurs hauts gradés de la police, ainsi que des éléments de la CID de Moka, du «Scene Of Crime Office», de l'unité informatique, du service photographique de la police et de l'«Examiner of Questioned Documents Office», se sont également rendus sur place dans le cadre de l'enquête.