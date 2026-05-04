Sénégal: Podor - Des villageois mobilisés pour la réparation des pistes dégradées du Walo

Loboudou Doué — Des populations, réunies au sein d'une initiative inter-villageoise, ont décidé, samedi, de se mobiliser, pour réparer les pistes dégradées de la zone du Walo, dans le département de Podor (nord).

Face à l'urgence, les habitants ont opté pour une réponse endogène, basée sur la collecte de fonds, des contributions en nature et la mobilisation de la main-d'œuvre locale, a-t-on appris des initiateurs. Les travaux envisagés portent notamment sur le reprofilage de la piste, le remblayage des zones critiques et l'aménagement de dispositifs temporaires de drainage des eaux.

"La piste Ndiayène Pendao-Loboudou Doué constitue un axe stratégique pour l'écoulement des productions agricoles et d'élevage, ainsi que l'accès aux services sociaux de base, notamment en matière de santé", a déclaré Aboubakry Gollock, porte-parole de l'initiative dans une déclaration lue devant la presse. Selon lui, portée par les habitants et ressortissants de la zone, cette initiative vise à mobiliser des ressources locales pour réparer les tronçons les plus dégradés de cette piste de production avant le début de l'hivernage prochain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Gollock, par ailleurs président de "Dental Bamtaare Maaje ndendi", a rappelé que les crues exceptionnelles du fleuve Sénégal en 2024, combinées aux fortes pluies des hivernages 2024 et 2025, ont gravement endommagé cette voie, emportant par endroits des portions entières et accentuant l'isolement de plusieurs villages. "Si rien n'est fait avant la prochaine saison des pluies, la zone risque de se retrouver totalement enclavée, avec des conséquences économiques et sociales dramatiques", a alerté Aboubakry Gollock.

Pour les populations, cette action est une réponse d'urgence, rappelant que "seule une intervention structurante et durable de l'Etat permettra de régler définitivement le problème". Elles plaident ainsi pour des solutions à plusieurs niveaux, à savoir une intervention immédiate pour rendre la piste praticable avant l'hivernage, une réhabilitation renforcée à court terme après la saison des pluies et la réalisation d'infrastructures structurantes. Aboubakry Gollock, porte-parole de l'initiative dans une déclaration lue devant la presseCelles-ci concernent le bitumage de la route, la construction d'un pont sur le Doué et le développement du projet de la route du Walo.

Les populations ont également renouvelé leur appel aux autorités administratives, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux bonnes volontés, afin de soutenir cette dynamique locale et d'accélérer le désenclavement de cette zone frontalière créditées de fortes potentialités économiques. "L'enclavement est plus qu'un obstacle physique, car il freine le développement, menace la cohésion sociale et compromet l'avenir des communautés", a soutenu Aliou Alé Sall, l'autre porte-parole du jour.

Aliou Alé Sall, l'autre porte-paroleSelon lui, cette initiative regroupe une vingtaine de villages et hameaux de l'arrondissement de Thilé Boubacar, à cheval entre les communes de Ndiayène Pendao et de Guédé Village, engagés dans une dynamique collective visant à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur intégration au reste du territoire national.