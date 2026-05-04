Sénégal: Technopole - Le dernier poumon vert de Dakar joue sa survie

3 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

En plein cœur de Dakar, 650 hectares classés résistent encore à l'assaut du béton. La Réserve naturelle urbaine de la Grande Niaye de Pikine et dépendances demeure le véritable château d'eau de la capitale, un bouclier essentiel contre les inondations et les vagues de chaleur.

Refuge de milliers d'oiseaux migrateurs, elle constitue aussi un laboratoire à ciel ouvert pour chercheurs et élèves, venus observer un écosystème unique et vivant. Mais ce poumon vert s'essouffle. Menacée par la pression urbaine et les dégradations, la réserve lutte pour sa survie. Nous avons parcouru ce sanctuaire fragile, aujourd'hui à bout de souffle.

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