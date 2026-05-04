Sénégal: Ourossogui - Un mouvement veut contribuer au développement socio-économique de la ville

3 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ourossogui — Un mouvement dénommé, "Sogui en marche", lancé samedi, veut contribuer au développement socio-économique de la ville de Ourossogui, à travers une nouvelle dynamique portée par l'engagement collectif, l'espoir et l'action.

"En lançant ce mouvement "Sogui en marche", je veux contribuer au développement socio-économique de la ville de Ourossogui, à travers une nouvelle dynamique portée par un engagement collectif, l'espoir et l'action", a dit son président Abdoulaye Dia, lors d'une cérémonie de lancement. Pour lui, la ville de Ourossogui souffre de plusieurs maux, dont le manque d'eau potable, avec des pénuries récurrentes, des inondations ou encore le chômage des jeunes.

Sur le plan sanitaire, M. Dia a dénoncé la vétusté des deux postes de santé de la ville, tout en soutenant que le mouvement veut apporter des solutions à tous ces problèmes dont vivent les populations de cette ville.

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"D'ici quelques années, je vois en Ourossogui une ville qui va beaucoup changer, un changement qui viendra de nous tous grâce à nos forces et notre détermination collective. Je vois une ville accessible où chaque habitant a accès à l'eau potable, des soins de qualité, des écoles équipées, mais aussi une ville dynamique", a lancé Abdoulaye Dia. Ce mouvement, qui se dit indépendant, ambitionne de résoudre des problèmes liés au manque d'eau, au cadre de vie, à l'encadrement économique des femmes, de même que l'éclairage public, selon son président.

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