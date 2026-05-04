Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir la stabilité de l'Est Kordofan

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à surmonter l'ensemble des défis et obstacles entravant le fonctionnement dans l'État de l'Est Kordofan, afin de soutenir la stabilité de la région et de répondre aux besoins de ses habitants.

Cette est venue lors de sa rencontre, ce dimanche, avec le wali de l'État de l"Est Kordofan Gen. Mohamed Adam Mohamed.

Au cours de l'entretien, le wali a présenté un rapport détaillé sur la situation dans l'État, notamment sur les plans sécuritaire et humanitaire, ainsi que leurs répercussions sur les populations civiles.

Il a révélé qu'un grand nombre de déplacés originaires de l'État se trouvent actuellement répartis dans plusieurs régions du pays, précisant que la majorité d'entre eux sont installés dans l'État du Kordofan du Nord. Il a appelé à une intervention humanitaire urgente pour répondre aux besoins croissants des déplacés, en particulier à l'approche de la saison des pluies, susceptible d'aggraver davantage leurs souffrances.