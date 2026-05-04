Soudan: Comité sécuritaire de Khartoum - Amélioration de la situation sécuritaire et poursuite des campagnes de contrôle

3 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les autorités soudanaises ont affirmé une amélioration de la situation sécuritaire et criminelle dans l'État de Khartoum, à l'issue d'une réunion du Comité de contrôle de la sécurité et de renforcement de l'autorité de l'État présidée par le ministre de l'Intérieur, le général de police Babiker Samra Mustafa.

La police a annoncé la récupération de plus de 11.000 biens volés, la saisie de dizaines de motos utilisées dans des opérations de pillage ainsi que l'arrestation de 502 étrangers en situation irrégulière, qui ont été rapatriés.

Les autorités ont également indiqué avoir collecté plus de 10.500 véhicules abandonnés ou liés aux conséquences de la guerre, tout en poursuivant les campagnes de démantèlement des implantations illégales et le renforcement des dispositifs de sécurité dans la capitale.

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