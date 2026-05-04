Soudan: Al-Burhan salue les personnels médicaux pour leurs efforts au service des citoyens

3 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées soudanaises,, a salué les personnels médicaux et de santé pour les efforts consentis dans la fourniture des services de soins à travers le pays malgré les conditions de guerre.

Lors du forum des ministres de la Santé des États tenu à Khartoum, il a affirmé que les autorités restent engagées à soutenir le secteur sanitaire et à améliorer les conditions des médecins, notamment dans les zones éloignées.

Al-Burhan a également accusé les FSR de cibler les hôpitaux et établissements de santé, tout en soulignant que les forces armées soudanaises ne visent pas les infrastructures médicales.

Il a enfin réaffirmé l'engagement de l'État à mettre en oeuvre les recommandations du forum et à garantir les services de santé pour tous les citoyens, y compris dans les zones touchées par le conflit.

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