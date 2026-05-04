Soudan: DG de SUNA - La journée mondiale de la liberté de la presse consacre le professionnalisme et le rôle des médias dans la stabilité et le développement

3 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur général de l'agence Soudanaise de presse (SUNA) M. Ibrahim Musa, a affirmé que la journée mondiale de la liberté de la presse constitue une occasion pour réaffirmer l'importance d'une presse libre et responsable dans le renforcement de la conscience sociale, de la transparence et du soutien à la stabilité et au développement.

Lors de la 54e conférence d'information de (SUNA) à Omdurman, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème : « la liberté de la presse entre discipline professionnelle et éthique journalistique », il a souligné que la presse est une mission nationale fondée sur la crédibilité et l'objectivité, appelant à une « liberté responsable » conciliant accès à l'information et respect des règles professionnelles.

Il a enfin réaffirmé l'engagement de la SUNA en aveur du professionnalisme et de la construction de la conscience collective.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.