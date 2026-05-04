Le directeur général de l'agence Soudanaise de presse (SUNA) M. Ibrahim Musa, a affirmé que la journée mondiale de la liberté de la presse constitue une occasion pour réaffirmer l'importance d'une presse libre et responsable dans le renforcement de la conscience sociale, de la transparence et du soutien à la stabilité et au développement.

Lors de la 54e conférence d'information de (SUNA) à Omdurman, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème : « la liberté de la presse entre discipline professionnelle et éthique journalistique », il a souligné que la presse est une mission nationale fondée sur la crédibilité et l'objectivité, appelant à une « liberté responsable » conciliant accès à l'information et respect des règles professionnelles.

Il a enfin réaffirmé l'engagement de la SUNA en aveur du professionnalisme et de la construction de la conscience collective.