Ile Maurice: Le temps va s'arrêter au village d'Ecroignard

3 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Azmaal Hydoo

Ecroignard s'apprête à vibrer au rythme du football avec un rendez-vous incontournable, ce soir à 18h30, qui promet d'attirer les passionnés de toute la région. Dans une ambiance électrisante et festive, les regards seront tournés vers un choc mythique de la Premier League anglaise, projeté en direct sur écran géant.

Mayoor Sobron, cheville ouvrière du projet, est dans les starting blocks : «Cet événement d'envergure est fièrement organisé par le Village Council d'Ecroignard en étroite collaboration avec le District Council de Flacq, Ecroignard Fayence Socio Cultural Group et Jack Production, avec le soutien médiatique de L'express, référence incontournable de l'information nationale».

L'aspect médiatique était une donnée importante selon notre interlocuteur : «On est heureux que L'express s'associe pleinement à cette initiative d'exception, mettant en lumière une soirée qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir un véritable moment de rassemblement communautaire, de partage et de passion. Aux côtés de Lékip, le journal du sport, acteur reconnu dans l'univers sportif et du foot anglais chez nous».

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Pourquoi il ne faut pas rater ce match sur grand écran ? «Le but de cet événement est d'offrir une expérience immersive unique : diffusion en direct, animations, interactions avec le public et une atmosphère digne des plus grands rendez-vous internationaux» martèle Mayoor Sobron.

Compte tenu des précédents évènements organisés làbas dans le passé, il va sans dire qu'Ecroignard se positionne dans sa capacité à organiser des événements fédérateurs et porteurs d'émotions, tout en renforçant les liens entre institutions, médias et citoyens. Leur leitmotiv est d'ailleurs assez évocateur : «Un événement. Une passion. Une communauté unie autour du football». Les fans de Man Utd et de Liverpool, qui finiront tous les deux sans trophée, n'ont plus qu'à se mettre sur leur 31 le jour J.

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