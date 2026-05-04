Congo-Kinshasa: Les entrepreneurs de Beni croient en l'avenir malgré les défis sécuritaires

« Nous croyons en un avenir meilleur, quels que soient les défis sécuritaires que traverse notre ville. Il y a de l'espoir ». C'est le message porté par les organisateurs de la première édition de l'exposition des oeuvres locales, dénommée Chic Expo, tenue vendredi 1er mai à Beni, dans la province du Nord-Kivu.

À travers des stands, des créations artisanales et des innovations locales, près d'une cinquantaine d'entrepreneurs ont tenu à démontrer qu'il est toujours possible de croire au développement local, malgré un contexte sécuritaire fragile.

Parmi les exposants figure Asula Bashida, entrepreneur évoluant dans le domaine de l'habillement. Pour lui, Chic Expo est avant tout un message d'espoir adressé à la communauté locale et au monde entier.

« C'est une manière de transmettre l'espoir. Quand la communauté voit ce genre d'initiatives, portées par des personnes qui croient encore à un futur meilleur, c'est un message fort. Il ne faut pas rester dans le désespoir. Malgré les massacres et les difficultés, nous voulons montrer au monde que nous ne nous découragerons jamais. Un avenir meilleur est possible et nous continuons d'y croire », a-t-il déclaré.

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Pour ces opérateurs économiques, cette exposition vise également à raviver l'espoir au sein de la population de Beni, souvent éprouvée par l'insécurité.

« Les difficultés que nous traversons ne doivent pas nous donner l'image d'une population qui a cessé de croire à une vie meilleure. Nous continuerons à montrer au monde que nous restons debout et déterminés », a poursuivi Asula Bashida.

A travers Chic Expo, les entrepreneurs de Beni entendent ainsi prouver que, malgré les défis sécuritaires, la ville demeure vivante, créative et tournée vers l'avenir, portée par une jeunesse résiliente et entreprenante.