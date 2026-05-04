Congo-Kinshasa: Le parti ANCL plaide pour une bonne gestion des finances publiques au pays

Le parti Alliance pour la nouvelle classe libérale (ANCL) a plaidé, samedi 2 mai à Kinshasa, pour une meilleure gestion des finances publiques en République démocratique du Congo.

Lors d'une déclaration devant la presse, son président, Jules-Bavon Mwamba, a estimé qu'une gouvernance rigoureuse des recettes publiques permettrait de stabiliser l'économie nationale, de financer le développement et de favoriser la création d'emplois à travers le pays.

Il a regretté que d'importantes richesses nationales ne soient pas canalisées vers le Trésor public, ce qui, selon lui, prive l'État des moyens nécessaires pour répondre efficacement aux attentes de la population.

« La classe politique héritée des prédécesseurs de l'actuel Chef de l'État a excellé dans la programmation des recettes sans pour autant assurer leur mobilisation effective. Nous pensons que l'ANCL fera autrement : augmenter le PIB national en canalisant toutes les recettes vers le Trésor public et en créant davantage d'emplois pour résorber le chômage », a déclaré Jules-Bavon Mwamba.

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Préoccupation face à la montée de l'insécurité

La recrudescence de l'insécurité à Kinshasa préoccupe également le parti ANCL. Son président a appelé le gouvernement congolais à améliorer la gouvernance sécuritaire, afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

« Personne ne peut accepter l'insécurité. De ce côté-là, il y a beaucoup à faire, tout comme en matière d'insalubrité. Nous pensons que cela ne nécessite pas du maquillage politique. Le vice-Premier ministre de l'Intérieur doit répondre de sa gouvernance face à l'insécurité », a-t-il poursuivi.

Cette prise de position de l'ANCL intervient quelques jours après la décision de l'Assemblée nationale de déclarer irrecevable la motion de défiance visant le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani.