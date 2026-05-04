Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - Accélération d'une initiative solidaire par Kiminou confection

4 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Pour venir en aide aux personnes sans emploi, Kiminou confection met en place des séances de formation pouvant mener à devenir créateur de sacs et accessoires en pagne.

Le concept social a été mis en place depuis octobre 2025 grâce à l'implication de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouhou, archevêque du diocèse de Brazzaville. Il a permis aux formateurs de Kiminou confection d'animer des formations consistant à fabriquer des sacs et accessoires en pagne dans les paroisses du diocèse de Brazzaville.

Le but initial était de permettre aux fidèles du diocèse de Brazzaville de sortir de l'oisiveté et d'améliorer leurs revenus. « Le fait de les sortir de leurs conditions de vie inacceptables est, pour nous, un moyen de vivre notre foi chrétienne dans le partage et la solidarité », explique la directrice de Kiminou confection, tout en précisant que tout le matériel de fabrication est fourni gratuitement grâce aux donateurs.

Chronogramme

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du 7 au 9 mai, session de formation à la paroisse Saint Kisito ; du 14 au 16 mai, paroisse Saint-Dominique ; du 21 au 23 mai, paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Mouléké ; et du 1er au 6 juin, fabrication des sacs et accessoires à la cathédrale Sacré-Coeur de Brazzaville, dans laquelle sera accueillie la prochaine exposition-vente qui devra être organisée du 9 au 16 juin, avec les apprenants des paroisses déjà visitées.

Cette exposition sera l'expression de la gratitude reconnue à l'Eglise catholique en général et à l'archidiocèse de Brazzaville en particulier, pour avoir permis de mener des sessions de formation dans les paroisses tout en soutenant les efforts de l'église dans l'accompagnement des enfants en difficulté. « Le 16 juin étant la Journée internationale de l'enfant africain, cette exposition est notre manière de commémorer cette journée », ont indiqué les organisateurs.

Ils prévoient de reverser au diocèse tout le fruit de la vente des objets fabriqués et vendus lors de cette exposition-vente.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.