Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - Accélération d'une initiative solidaire par Kiminou confection

Pour venir en aide aux personnes sans emploi, Kiminou confection met en place des séances de formation pouvant mener à devenir créateur de sacs et accessoires en pagne.

Le concept social a été mis en place depuis octobre 2025 grâce à l'implication de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouhou, archevêque du diocèse de Brazzaville. Il a permis aux formateurs de Kiminou confection d'animer des formations consistant à fabriquer des sacs et accessoires en pagne dans les paroisses du diocèse de Brazzaville.

Le but initial était de permettre aux fidèles du diocèse de Brazzaville de sortir de l'oisiveté et d'améliorer leurs revenus. « Le fait de les sortir de leurs conditions de vie inacceptables est, pour nous, un moyen de vivre notre foi chrétienne dans le partage et la solidarité », explique la directrice de Kiminou confection, tout en précisant que tout le matériel de fabrication est fourni gratuitement grâce aux donateurs.

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Du 7 au 9 mai, session de formation à la paroisse Saint Kisito ; du 14 au 16 mai, paroisse Saint-Dominique ; du 21 au 23 mai, paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Mouléké ; et du 1er au 6 juin, fabrication des sacs et accessoires à la cathédrale Sacré-Coeur de Brazzaville, dans laquelle sera accueillie la prochaine exposition-vente qui devra être organisée du 9 au 16 juin, avec les apprenants des paroisses déjà visitées.

Cette exposition sera l'expression de la gratitude reconnue à l'Eglise catholique en général et à l'archidiocèse de Brazzaville en particulier, pour avoir permis de mener des sessions de formation dans les paroisses tout en soutenant les efforts de l'église dans l'accompagnement des enfants en difficulté. « Le 16 juin étant la Journée internationale de l'enfant africain, cette exposition est notre manière de commémorer cette journée », ont indiqué les organisateurs.

Ils prévoient de reverser au diocèse tout le fruit de la vente des objets fabriqués et vendus lors de cette exposition-vente.