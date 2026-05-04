Afrique Centrale: Moscou avance, les puissances s'alignent pour la grande bataille des corridors

De Saint-Pétersbourg à Moscou, du Cameroun au Congo, derrière les visites officielles, une guerre silencieuse pour le contrôle des ports, des routes énergétiques et des flux commerciaux redessine l'équilibre géopolitique régional.

Officiellement, le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehè, s'est rendu à Saint-Petersburg, il y a un mois, pour participer au Forum international du transport et de la logistique. Quelques jours plus tard, c'est le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qui était à Moscou pour une visite d'État, du 28 avril au 1er mai, marquée par un tête-à-tête stratégique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Officieusement, ces deux séquences s'inscrivent dans une même dynamique : l'accélération de la projection géo-économique russe en Afrique centrale, et la riposte silencieuse des autres puissances.

Moscou change de doctrine : des armes aux infrastructures

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Longtemps perçue comme un acteur essentiellement sécuritaire sur le continent, la Russie opère aujourd'hui un basculement stratégique. Objectif : contrôler des flux commerciaux ; sécuriser des corridors énergétiques ; s'ancrer durablement dans les économies africaines. « Moscou ne cherche plus seulement des alliés politiques. Elle cherche des points d'entrée économiques », résume un diplomate.

Cameroun : la clé logistique de l'Afrique centrale

Dans cette stratégie, le Cameroun apparaît comme une pièce maîtresse. Le port de Douala concentre encore près de 95 % du commerce extérieur camerounais et constitue la principale porte d'entrée du Tchad et de la République centrafricaine. Le port de Kribi, en eau profonde, ambitionne de devenir un hub majeur du golfe de Guinée. Selon plusieurs sources présentes à Saint-Petersburg, les discussions avec les Russes ont porté sur la modernisation portuaire ; les infrastructures ferroviaires ; la maintenance aéronautique ; la digitalisation logistique ; la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Un acteur du secteur maritime confie : « Celui qui contrôle ces infrastructures contrôle une partie du commerce régional ».

Congo : l'offensive énergétique et minière

La visite du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, à Moscou complète ce dispositif. Au coeur des discussions : hydrocarbures ; mines ; logistique ; défense ; santé stratégique. Mais un projet concentre toutes les attentions : un oléoduc de plus de 1000 kilomètres reliant l'intérieur du pays à l'Atlantique. Selon des sources énergétiques, ce projet pourrait repositionner le Congo comme un acteur énergétique majeur tout en offrant à Moscou un accès stratégique aux flux pétroliers régionaux.

Une guerre mondiale des corridors en Afrique centrale

Derrière cette offensive russe, d'autres puissances sont déjà en embuscade. La Chine qui finance massivement ports, routes et chemins de fer vise une intégration aux nouvelles routes de la soie. La Turquie accélère ses investissements portuaires et logistiques et renforce sa présence commerciale. Les Emirats arabes unis multiplient les prises de position dans les infrastructures portuaires et cherchent à contrôler des hubs stratégiques. La France tente de préserver son influence historique mais fait face à une érosion progressive. L'Union européenne mise sur des partenariats régulés et des financements structurants et cherche à contrer les approches russes et chinoises. Les Etats-Unis restent en retrait direct mais surveillent de près les infrastructures critiques, notamment pour des raisons sécuritaires et énergétiques.

Golfe de Guinée : le nouvel épicentre stratégique

La façade Atlantique d'Afrique centrale devient un espace clé. Les enjeux : routes maritimes énergétiques ; exportations minières ; corridors vers l'hinterland ; sécurité maritime. Mais aussi piraterie, trafics illicites, vulnérabilités énergétiques. Un expert sécuritaire résume : « Le contrôle des ports et des corridors est devenu une question de souveraineté ».

Le retard structurel et l'opportunité

Malgré son potentiel, le Cameroun fait face à des défis majeurs : congestion à Douala; infrastructures ferroviaires vieillissantes; coûts logistiques élevés; digitalisation limitée. Mais pour plusieurs investisseurs, ces fragilités représentent aussi un marché à fort potentiel de transformation.

Ce que préparent réellement Yaoundé et Brazzaville

Face à cette compétition, les stratégies convergent : diversifier les partenaires; éviter toute dépendance unique; attirer des investissements massifs; transformer leur position géographique en levier économique. Pour la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, l'enjeu est encore plus large : faire émerger un véritable espace logistique intégré.

Une recomposition silencieuse mais décisive

Ce qui se joue aujourd'hui entre Saint-Petersburg, Moscou, Douala et Brazzaville dépasse largement le cadre de visites officielles. C'est une bataille globale pour le contrôle des flux, des ressources, des infrastructures et de l'influence en Afrique centrale. Et dans cette nouvelle guerre des corridors, une certitude s'impose : l'Afrique centrale n'est plus un espace périphérique, elle est devenue un carrefour stratégique mondial.