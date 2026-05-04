Afrique: Projet JLMP - Propel - La 3e phase a été lancée

Au cours d'une réunion le 30 avril dernier, la troisième phase du projet JLMP - Propel (Promoting Employment and Labour Integration) a été officiellement inaugurée au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Suite à l'adoption officielle du Programme conjoint sur la migration de la main-d'oeuvre (JLMP) en Afrique en 2015, la phase initiale de mise en oeuvre (JLMP Priority) a été déployée de 2018 à 2021, servant de projet pilote. Cette phase, achevée en 2022, a apporté une contribution significative à l'amélioration de la gouvernance de la migration de la main-d'oeuvre, avec des extensions notables qui ont par la suite mené à la deuxième phase de ce projet.

Par conséquent, JLMP Action & Lead a été initiée pour la période 2021-2025, s'inscrivant dans le cadre stratégique 2020-2030. Cette phase repose sur deux initiatives majeures : JLMP Action (Actions catalytiques), lancée en juin 2021 et prévue pour se conclure en décembre 2024, et JLMP Lead, dont le lancement a eu lieu en avril 2022 et a vu sa clôture en mars 2025. Ces deux phases de préparation de terrain pour les initiatives futures, à savoir notamment JLMP-Propel.

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Ce projet constitue un élément fondamental du programme conjoint sur la migration de la main-d'oeuvre, fruit d'une collaboration entre la Commission de l'Union africaine, l'OIT, la GIZ, l'OIM et de la coopération suisse et suédoise. Bénéficiant d'un financement de 16 millions USD, son objectif est de consolider la gouvernance des migrations et d'assurer une meilleure protection des travailleurs sur le continent africain.

Il vise spécifiquement à harmoniser les politiques, à optimiser la collecte et l'analyse des données migratoires, et à simplifier la reconnaissance des compétences, favorisant ainsi une mobilité sécurisée et structurée au service du développement continental. Ce projet est planifié pour se dérouler jusqu'en décembre 2029. Lors de la cérémonie de lancement, S.E. l'Ambassadrice Amma Adomaa Twum-Amoah, Commissaire de l'UA, a mis en exergue l'ambition de cette phase à transformer la migration en un moteur de croissance inclusive et de développement durable.