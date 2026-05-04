Afrique: Championnats d'Afrique de Beach Wrestling - Les lutteurs sénégalais décrochent trois médailles en or et une en argent

Dakar — Les lutteurs sénégalais ont décroché, dimanche, à Alexandrie (Egypte), trois médailles en or et une en argent aux championnats d'Afrique de Beach Wrestling, a appris l'APS sur le site internet de cette compétition.

Ngagne Sène a obtenu la médaille d'or en battant (4-0) l'Egyptien Samy Mohamed Fathy Mohamed Ahmed en finale des plus de 90 kg. Le lutteur de la République démocratique du Congo, Barthélémy Thsosha Thsosha complète le podium.

Dans la catégorie des 90 kg, Siny Sembène s'est adjugée la médaille d'or en surclassant (3-0) le Burkinabé Kévin Mosse. Le Béninois Iliasou Boni s'est emparé de la médaille de bronze.

Le lutteur Serigne Faye, alias Fallou Mbin Diab, a décroché l'or dans la catégorie des 80 kg devant l'Algérien Chawki Doulache et l'Egyptien Mohamed Bakhit Abouzid.

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De son coté, en 70 kg, Cheikh Sadibou Sarr a raté de peu l'or, en s'inclinant (2-3) devant l'Egyptien Karem Rabia Abdelarek Mohamed. La médaille de bronze est revenue à l'Algérien Fayssal Benfredj.

Avec trois médailles d'or et une en argent, le Sénégal termine à la première place des championnats d'Afrique de Beach Wrestling chez les hommes.

Chez les dames, le Sénégal n'avait pas aligné de lutteurs.

En 2024, lors de la deuxième édition des championnats d'Afrique de Beach Wrestling tenue à Dakar, le Sénégal avait réalisé une performance jugée remarquable, décrochant un total de 10 médailles, dont 6 en or, 3 en argent et 1 en bronze.

Les lutteurs cadets du Sénégal en garçons et filles vont entrer en lice lundi.

Les championnats d'Afrique de lutte 2026 ont démarré, lundi 27 avril à Alexandrie, en Égypte.

La compétition inclut des disciplines telles que la lutte libre (freestyle), la lutte gréco-romaine, la lutte féminine et le Beach Wrestling.