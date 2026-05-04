Madagascar: Antsahalava - Deux hommes meurent dans une collision

4 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Drame. Deux hommes circulant sur une moto, âgés respectivement de 36 et 28 ans, ont trouvé la mort sur le coup dans un accident survenu samedi vers 9 h sur la Route nationale 7, à Mandikanamana, Antsahalava, commune de Behenjy.

Leur moto, qui roulait vers le nord, est entrée en collision avec un taxi-brousse de la coopérative Kofitam Plus, en provenance d'Antananarivo et engagé dans une manœuvre de dépassement imprudente. Le choc était inévitable. Sous la violence de l'impact, les deux victimes ont été projetées contre le pare-brise d'un autre taxi-brousse, Ficotrans Plus, qui suivait derrière, avant de retomber sur le bas-côté.

Les dégâts matériels ont été énormes. L'avant du véhicule impliqué a été fortement endommagé, ses roues avant brisées, tandis que le second taxi-brousse a vu son pare-brise éclater. Les passagers ont dû être évacués. Les deux chauffeurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de la procédure. La justice devra établir les responsabilités et prononcer les sanctions appropriées.

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