Togo: L'ASCK tient bon, Entente II crée la surprise de la 22e journée

Le championnat de première division a repris ses droits dimanche avec la 22e journée, après une semaine de pause consacrée à la Coupe de l'indépendance. Et la reprise a été animée, avec son lot de surprises et de confirmations.

Le leader n'a pas tremblé. Solide défensivement et efficace devant le but, l'ASCK s'est imposé face à Semassi sur le score d'1-0 et conserve sa place de leader à quelques journées du dénouement. Une victoire courte mais précieuse, qui confirme la régularité d'une équipe qui sait gérer les matchs importants.

Pas question pour l'ASKO de lâcher la pression. Le club a répondu présent en dominant l'As OTR sur le score de 2-0, faisant preuve d'une belle efficacité offensive. La course au titre reste ouverte et l'ASKO entend bien rester dans la course jusqu'au bout.

Le résultat le plus marquant de la journée est signé Entente II, qui a écrasé Gomido sur le score fleuve de 3-0. Une démonstration de force qui constitue sans conteste la surprise de cette 22e journée.

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Dans le choc de Lomé, Dyto a pris le dessus sur l'Étoile Filante sur le score d'1-0. Un succès important pour une équipe qui lutte pour son maintien et avait besoin de points. Mission accomplie.

La course au titre, la lutte pour le maintien, le championnat togolais entre dans sa phase décisive. Les prochaines journées s'annoncent cruciales.

Résultats

Asko 2-0 As OTR

Asck 1-0 Semassi

Unisport 0-1 As Binah

As Tambo 0-1 Espoir Fc

Dyto 1-0 Étoile filante

Entente II 3-0 Gomido

Gbohloe Su 0-0 Barracuda

Classement

1-Asck 52 pts (+26)

2- Asko 49 pts (+15)

3-Unisport 36 pts (+2)

4-Etoile filante 31 pts (+2)

5-Entente II 30 pts (+3)

6-Barracuda 30 pts (+1)

7-Gboelhoe-su 30 pts (+1)

8-As Tambo 29 pts (+0)

9-Dyto 29 pts (-2)

10-Semassi 23 pts (-8)

11-As Binah 22 pts (-6)

12-As OTR 22 pts (-8)

13-Gomido 20 pts (-12)