Soudan: Le Cabinet insiste sur la lutte contre la corruption, la contrebande et les stupéfiants

Le Conseil des ministres s'est réuni dimanche à Khartoum sous la présidence du Dr Kamel Idris, au cours de laquelle il s'est informe des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur et le service de renseignements pour lutter contre la corruption, la contrebande et les stupéfiants, soulignant la nécessité de faire face à ce phénomène dangereux pour la société soudanaise.

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eisser, a déclaré à la presse que le Conseil des ministres a insisté sur la nécessité de la sensibilisation médiatique pour lutter contre les dangers des stupéfiants, l'activation des accords régionaux et internationaux et l'échange d'informations dans ce domaine, ajoutant que le phénomène de la drogue représente une autre guerre menée contre le peuple soudanais.

Il a ajouté que le Conseil a écouté un briefing par le gouverneur du domaine agricole Al-Gezira, ingénieur Ibrahim Mustafa, sur la performance du projet, précisant la disposition du projet à cultiver 1,3 million de feddans pour cette saison.

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Al-Eisser a précisé que le Conseil a écouté un exposé du ministre de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, ingénieur Mohamed Kartkila, sur le développement rural, les défis et les opportunités possibles pour soutenir la vision des scientistes et des professeurs d'université à cet égard

Il a indiqué que le Conseil a entendu tentes de propositions présentées par le ministre de la richesse animale et de la Pêche, professeur Ahmed Al-Tajani Al-Mansouri, concernant l'accroissement de la performance exécutive par l'attraction de cadres qualifiés sous l'égide des ministères.

Il a indiqué que le Conseil s'est assuré de la situation de l'approvisionnement électrique du pays et de la manière de faire face à l'augmentation de la demande due à la destruction causée par la milice terroriste.

Il a ajouté que le Conseil a écouté un exposé du ministre des Affaires Religieuses et des Waqfs, Bashir Haroun, sur les préparatifs pour la saison du pèlerinage de cette année et la levée de tous les obstacles pour assurer le confort des pèlerins.

Il a précisé que le Conseil des ministres a salué les efforts du gouverneur de l'État de Khartoum pour créer l'environnement au retour de l'État à la normale, et a affirmé son soutien aux plans futurs de l'État de Khartoum.