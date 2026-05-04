Congo-Kinshasa: Examen d'Etat au Kasaï-Oriental - Le téléphone interdit aux finalistes dans les centres de passation

Près de 18. 000 candidats finalistes sur les plus de 22.000 élèves inscrits débutent ce lundi 4 mai les épreuves hors-session de la 59e édition de l'Examen d'État au Kasaï-Oriental. Il leur est interdit d'amener les téléphones portables dans les salles de passation d'épreuves.

Face aux enjeux de crédibilité et de discipline, l'Inspecteur principal provincial (IPP) Étienne Mbuyi Mulume a lancé un appel ferme aux finalistes : « Il leur est strictement interdit d'amener des téléphones portables dans les centres de passation ». Selon lui, cette mesure vise à garantir la transparence et le bon déroulement des épreuves :

« Ce qui est interdit aux finalistes, je le dis, j'insiste, le téléphone. C'est une journée sans téléphone. Qu'on habite loin, qu'on habite tout près, on doit se défaire du téléphone. Il ne faudrait pas qu'on donne un travail supplémentaire aux surveillants, au chef de centre et à son adjoint, de pouvoir perdre le temps de fouiller, non et là j'interpelle les parents, lorsque l'enfant sort de la maison, vous lui rappelez cela : il ne faudrait pas avoir le téléphone ».

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Pour cette session, 57 centres sont ouverts à travers la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1. Une baisse sensible des effectifs est observée par rapport à l'année précédente, a indiqué l'Inspecteur principal provincial (IPP) de la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1, qui évoque une déperdition scolaire préoccupante :

« Nous avons un effectif d'enrôlés de 22.701 candidats, mais ceux-là qui ont pris l'inscription comme candidats à l'examen d'Etat, c'est 18.025. Déperdition : on ne sait pas calculer jusque-là les pourcentages. Mais, c'est une grande déperdition parce que l'année dernière, il avait plus de candidats que cette année-ci ».