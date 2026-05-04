Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2026 - Les finalistes entament les épreuves préliminaires ce lundi

Les élèves de la 6e année secondaire entament les épreuves hors session ce lundi 4 mai en RDC. Dissertation, techniques, français oral et pratiques professionnelles sont au rendez-vous, avant la session ordinaire de juin prochain. Entre confiance, stress et espoir de réussite, les finalistes du secondaire s'apprêtent à défendre des années de parcours scolaire.

Etat d'esprit

À quelques heures des épreuves hors session édition 2026, la pression monte dans les rangs des finalistes. Cependant certains d'entre eux affichent une sérénité assumée, convaincus de leur préparation.

« Je me sens sereine parce que j'ai confiance en ce que j'ai appris à l'école et en mes capacités. Je révise seule. Je vais peut-être stresser le jour J, mais jusque-là je suis calme », confie une finaliste.

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Un de ses collègues dit craindre « surtout les maths... Mais j'attends une réussite avec au moins 80 %, et même plus. J'ai la foi ».

D'autres, en revanche, oscillent entre pression et détermination, conscients de l'enjeu :

« Franchement, je ressens un mélange de stress, d'excitation et l'envie que ça finisse. C'est la dernière ligne droite après six ans. Je ne veux pas rater ça. Parfois j'ai peur, mais je me dis que si je travaille bien, ça va passer. »

Message de formateurs

Les enseignants, eux, se disent rassurés de leur encadrement. L'un d'eux, croisé au lycée Kabambare de Kinshasa, lance ce message aux finalistes :

« A l'approche des épreuves de leur session, j'ai mis l'accent sur de révision ciblée et méthodique. En ce qui concerne la dissertation française, j'insiste sur la bonne compréhension du sujet. J'insiste sur la gestion du temps pendant l'épreuve. Alors, les niveaux de préparation, en ce qui me concerne, avec mes élèves, j'estime que le niveau de préparation est globalement satisfaisant. Chers finalistes, croyez en vos capacités, travaillez avec sérieux et abordez les épreuves avec calme et détermination ».

Un autre enseignant conseille aux candidats d'être justement concentrés, d'avoir beaucoup de quiétude et beaucoup de prudence.

Calendrier officiel

Le programme officiel des épreuves se présente comme suit : la dissertation, le 4 mai, les épreuves techniques traditionnelles, le 5 mai, les tests oraux de français, du 6 au 9 mai, la pratique professionnelle, du 11 au 18 mai.

La session ordinaire, quant à elle, interviendra du 22 au 25 juin 2026.