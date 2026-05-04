Ile Maurice: Mpox - Les bons gestes d'hygiène pour se protéger

La Mpox fait actuellement l'objet d'une surveillance renforcée à Maurice. Dans le cadre de l'émission Eski To Ti Kone, le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, a apporté des explications sur cette maladie infectieuse, ses symptômes, son mode de transmission ainsi que les mesures de prévention mises en place par les autorités sanitaires.

Le Dr Fazil Khodabocus explique que la Mpox est une maladie infectieuse qui peut se manifester par plusieurs signes cliniques. Parmi les symptômes les plus fréquents figurent la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue, le gonflement des ganglions ainsi qu'une éruption cutanée. Cette éruption apparaît souvent sous forme de petits boutons ou de lésions sur la peau, pouvant toucher différentes parties du corps.

Le directeur par intérim a également rappelé que cette maladie n'est pas nouvelle. La Mpox existe depuis plusieurs décennies et a d'abord été observée dans certains pays africains avant de se propager progressivement vers d'autres régions du monde.

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À Maurice, les autorités de santé suivent attentivement l'évolution de la situation sanitaire régionale et internationale. Une attention particulière est portée aux voyageurs en provenance de Madagascar, où une recrudescence de cas a récemment été constatée. Cette augmentation du nombre de contaminations pousse les autorités mauriciennes à maintenir un haut niveau de vigilance aux points d'entrée du pays.

Le Dr Fazil Khodabocus fait ressortir que lorsqu'un cas suspect est identifié, des examens médicaux sont rapidement effectués afin de confirmer ou d'écarter la présence de la maladie. Des spécialistes peuvent être sollicités pour examiner les symptômes, notamment les manifestations cutanées. Si un cas positif est confirmé, des mesures appropriées sont mises en place, y compris l'isolement du patient si nécessaire.

Concernant la transmission, la Mpox se propage principalement à travers un contact rapproché avec une personne infectée. Le contact direct avec les lésions cutanées, les fluides corporels ou encore certains objets contaminés peut favoriser la propagation du virus. C'est pourquoi les autorités recommandent la prudence lorsqu'une personne présente des symptômes suspects.

Le ministère de la Santé insiste également sur l'importance des gestes de prévention. Il est conseillé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, d'utiliser du gel hydroalcoolique, de maintenir une bonne hygiène personnelle et de nettoyer fréquemment les surfaces touchées dans les lieux de vie ou de travail.

Le Dr Khodabocus a toutefois tenu à rassurer la population. Il ne faut pas céder à la panique à la moindre apparition d'un bouton ou d'une irritation cutanée. Toutes les éruptions de la peau ne sont pas liées à la Mpox. En cas de doute, il est recommandé de consulter un médecin ou un professionnel de santé afin d'obtenir un diagnostic fiable.

Les autorités mauriciennes poursuivent donc leur travail de surveillance, de prévention et d'information afin de protéger la population. La vigilance reste de mise, mais avec les bons réflexes sanitaires, les risques peuvent être limités.