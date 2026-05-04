Ile Maurice: Le pays progresse dans le classement mondial 2026

Maurice enregistre une progression notable dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026 publié par Reporters sans frontières (RSF). Le pays se hisse à la 42e place sur 180, contre la 51e en 2025, soit un gain de neuf rangs. Cette remontée s'accompagne d'une amélioration du score global, qui passe de 67,31 à 70,92.

Cette évolution intervient dans un contexte international marqué par une détérioration générale des conditions d'exercice du journalisme. Selon RSF, 100 pays sur 180 ont vu leur score reculer en 2026, conséquence de pressions politiques accrues, de dérives autoritaires et de la fragilisation économique des médias. À l'échelle mondiale, le niveau de liberté de la presse atteint ainsi son point le plus bas depuis 25 ans.

La progression de Maurice repose sur des avancées significatives dans plusieurs indicateurs clés. L'indicateur politique affiche la plus forte progression, avec un bond de la 70e place en 2025 (score de 51,35) à la 37e place en 2026 (65,17). Cette amélioration traduit un environnement jugé plus favorable à l'indépendance des médias.

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Sur le plan économique, le pays progresse également, passant de la 58e à la 53e place, avec un score en hausse de 49,55 à 51,25. Bien que cette évolution soit positive, elle souligne toujours des contraintes financières pesant sur les entreprises de presse.

Le cadre légal connaît lui aussi une amélioration notable. Maurice gagne 12 places pour atteindre la 50e position, avec un score de 70,91 contre 68,35 en 2025 (62e position). L'indicateur sécuritaire suit la même tendance, passant de la 54e à la 46e place, avec un score élevé de 89,20, traduisant un environnement globalement sûr pour les journalistes.

Seul l'indicateur social enregistre un léger recul. Maurice passe de la 29e à la 32e place, avec un score en baisse de 79,58 à 78,07, reflétant certaines tensions au sein de la société, notamment liées à la perception du rôle des médias.

Au niveau africain, Maurice ne figure pas parmi les pays les mieux classés. L'Afrique du Sud arrive en tête du continent à la 21e place avec un score de 77,95, suivie de la Namibie (23e ), des Seychelles (35e ), du Ghana (39e ) et du Cap-Vert (40e ). À l'échelle mondiale, le classement reste dominé par les pays européens. La Norvège conserve la première place, devant les Pays-Bas et l'Estonie.