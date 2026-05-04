Ile Maurice: Pénurie de «calcium carbonate» - L'angoisse des patients sous dialyse

Des patients sous dialyse tirent la sonnette d'alarme face à une rupture de stock de calcium carbonate signalée dans plusieurs établissements hospitaliers du pays, notamment aux hôpitaux Victoria, Sir Seewoosagur Ramgoolam National et Dr A. G. Jeetoo. Une situation qui oblige certains malades à acheter eux-mêmes ce médicament essentiel, malgré un coût jugé élevé.

Selon le témoignage d'une patiente suivie à l'hôpital du nord, le manque persiste depuis plus d'un mois. Elle explique dépendre fortement de ce traitement dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. « Je dois prendre huit doses par jour. Comme il n'y en a plus à l'hôpital, je suis obligée d'en acheter en pharmacie », confie-t-elle. Elle précise qu'un tube ne lui dure que trois jours, ce qui représente une dépense régulière difficile à assumer sur le long terme.

Mais au-delà de son propre cas, cette patiente dit surtout penser aux autres malades rencontrés lors des séances de dialyse. « Si moi, j'arrive encore à en acheter, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde », regrettetL-elle. Le calcium carbonate est couramment prescrit aux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, notamment ceux sous dialyse. Il contribue à maintenir un bon équilibre minéral et participe à la protection de la santé osseuse, souvent fragilisée par la maladie.

Le secrétaire de la Renal Disease Patients' Association, Bose Soonarane, rappelle que les personnes atteintes de troubles rénaux ont souvent des difficultés à réguler natu- rellement le calcium dans leur organisme. «Ces comprimés sont importants pour aider à compenser ce déséquilibre. Certains patients doivent en prendre jusqu'à dix par jour», expliquet-il. Il ajoute avoir également été informé de difficultés d'approvisionnement dans certaines pharmacies privées.

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Appel à une meilleure anticipation

Face à cette situation, Bose Soonarane estime qu'un suivi plus rigoureux des stocks serait nécessaire afin d'éviter les ruptures, particulièrement pour les médicaments essentiels destinés aux patients chroniques.

Il suggère qu'en cas de tension sur les stocks hospitaliers, des solutions temporaires puissent être envisagées avec l'appui du secteur privé, afin d'assurer la continuité des traitements jusqu'à la réception de nouvelles commandes. Le représentant associatif indique par ailleurs qu'il compte évoquer prochainement cette question avec le ministre de la Santé, Anil Bachoo.

Du côté du ministère concerné, on confirme que la situation a été signalée dans certains hôpitaux. Les autorités assurent toutefois qu'un nouveau stock est attendu très prochainement. Selon les informations communiquées, des retards logistiques liés au transport maritime expliqueraient cette rupture temporaire. Le ministère se veut rassurant et affirme que le problème devrait être résolu dans le courant de la semaine.

En attendant, de nombreux patients espèrent un retour rapide à la normale, alors que ce traitement reste indispensable à leur quotidien.