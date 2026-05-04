Ile Maurice: Les Mauriciens de Rainbow voices chantent devant les stars de Hollywood

Ils n'étaient pas peu fiers de se voir sur écran géant à Santa Monica, en Californie, aux côtés de Lionel Richie. Les enfants de Rainbow Voices ont chanté WeAre The World à l'occasion du Breakthrough Prize, aussi surnommé les «Oscars de la science». Habillés en costumes de sega chatoyants, avec «Mauritius» en lettres capitales sous leur vidéo, les chanteurs de l'académie de Katrin Caine ont repris le refrain mondialement célèbre en compagnie d'autres enfants de plusieurs pays, devant tout le gratin de Hollywood et de la Silicon Valley, de Lady Gaga à Christina Aguilera en passant par John Legend et Zoe Saldana...

Cette aventure s'est enchaînée aussi vite que l'on déroule un tapis rouge. Un producteur du Breakthrough Prize a contacté Katrin Caine, début avril, lui demandant si les Rainbow Voices pouvaient prendre part à l'événement. Dans le cadre d'un hommage spécial, l'artiste récompensé aux Grammy Awards devait interpréter en direct sur scène We Are The World. En accompagnement, des chorales du monde entier étaient invitées à participer à une performance collective préenregistrée. Katrin Caine et les jeunes chanteurs ont tout de suite été enchantés et l'enregistrement s'est fait le 11 avril, à Rivière-Noire.

Le Breakthrough Prize s'est tenu le 18 avril et a été diffusé dimanche. Il célèbre les grandes avancées scientifiques, valorise les scientifiques de premier plan dans la culture populaire, encourage les jeunes à poursuivre des carrières scientifiques et inspire-le grand public en abordant certaines des plus grandes questions sur la vie et l'univers. Cet événement est réputé pour sa production de haut niveau, sa portée mondiale et la qualité exceptionnelle des talents qui y participent. Cinq lauréats du prix Nobel 2024 étaient d'anciens récipiendaires du Breakthrough Prize.

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L'hommage spécial, quant à lui, était destiné au Breakthrough Junior Challenge un concours mondial annuel destiné aux jeunes de 13 à 18 ans, qui encourage la créativité et la capacité à expliquer des idées scientifiques complexes à travers de courtes vidéos. Le concours a touché des participants dans plus de 200 pays à travers le monde.