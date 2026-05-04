Ile Maurice: Premiers résultats face à l'érosion

Les travaux entrepris depuis le jeudi 30 avril à la plage publique de Tamarin, partiellement rongée par l'érosion, ont commencé à produire des résultats positifs, selon les équipes mobilisées sur le terrain. La planification entre les différentes autorités concernées, sous la supervision du ministère de l'Environnement, en collaboration avec la Beach Authority et le conseil de district de Rivière-Noire, ainsi qu'avec le soutien des habitants et du secteur privé, a permis une coordination efficace.

Les opérateurs de pelleteuses ont pu exécuter les travaux conformément aux directives établies. Les travaux réalisés ces trois derniers jours démontrent que les rochers installés agissent comme une barrière physique, réduisant significativement l'érosion côtière. La structure rocheuse mise en place, assimilable à un rempart, joue pleinement son rôle en dissipant l'énergie des vagues et en favorisant la rétention des sédiments.

Il a été constaté que le sable commence progressivement à se redéposer le long du littoral, notamment à l'avant du trait de rivage. Cette accumulation indique une stabilisation du trait de côte, phénomène recherché par les équipes techniques. Cependant, un incident est venu perturber le bon déroulement des opérations hier matin.

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Une tentative d'intervention supplémentaire impliquant l'utilisation d'une pelleteuse visait à creuser un nouveau chenal pour faciliter l'écoulement de l'eau de la rivière vers la mer. Or, selon les observations techniques, cette initiative s'est révélée inefficace. La montée de la marée entraîne en effet un reflux naturel qui comble rapidement le chenal, rendant ce type d'intervention sans impact durable. Face à cette situation, des officiers du ministère de l'Environnement sont intervenus pour empêcher toute opération de dragage non planifiée. Les membres de la force policière déjà sur place ont également apporté leur soutien afin de garantir le respect des consignes en vigueur. L'intervention a été stoppée et aucune arrestation n'a été effectuée.

Quant aux prochaines étapes visant à assurer la continuité des actions pour une protection durable du littoral, des décisions seront prises lors d'une réunion prévue aujourd'hui.