Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,3% face à l'euro du 23 au 29 avril

Le dirham s'est apprécié de 0,3% face à l'euro et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 23 au 29 avril, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 469 milliards de dirhams (MMDH) au 24 avril, en hausse de 1,4% d'une semaine à l'autre et de 21,2% en glissement annuel, fait savoir la même source.

Concernant les interventions de BAM, elles ont totalisé 155 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la période du 23 au 29 avril. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 54,9 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (50,3 MMDH), des prêts garantis (49,7 MMDH) ainsi que des opérations de swap de change (120 millions de dirhams (MDH)).

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Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 1,5 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne.

Lors de l'appel d'offres du 29 avril 2026 (date de valeur le 4 mai 2026), la Banque Centrale a injecté 50,2 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est replié de 2,4% du 23 au 29 avril, ramenant sa contre-performance depuis le début de l'année à 0,8%.

A l'exception des indices des secteurs des "Assurances" et des "Sociétés de placement immobilier" qui ont progressé de 2,6% et 3,9% respectivement, et de ceux des "Boissons" et des "Télécommunications" qui ont quasiment stagné, ce recul a concerné l'ensemble des autres secteurs.

En particulier, la baisse a été de 2,6% pour l'indice des "Banques", de 3,9% pour celui des "Bâtiments et matériaux de construction", de 4,2% pour les "Services de transport" et de 3,6% pour la "Santé".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d'une semaine à l'autre, de 2,4 MMDH à 2,6 MMDH, réalisé à hauteur de 1,7 MMDH sur le marché central "Actions" et de 800 MDH sur celui des blocs.