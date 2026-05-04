Maroc: Tourisme - Un site spécialisé allemand classe le pays parmi les dix meilleures destinations à visiter en juin

Le Maroc figure parmi les dix meilleures destinations touristiques dans le monde à visiter en juin 2026, selon une sélection établie par "HolidayCheck", l'un des principaux portails de voyages de l'espace germanophone.

Ce site spécialisé allemand présente le Royaume comme "une destination de rêve", mettant en avant le charme des anciennes médias du Royaume, ses marchés orientaux animés aux senteurs épicées, ainsi que ses plages paisibles sur la côte atlantique, notamment à Essaouira et Agadir.

Le Royaume dégage une "atmosphère magique digne des Mille et Une Nuits", souligne HolidayCheck, tout en mettant l'accent sur l'attrait du désert du Sahara, où des excursions guidées à dos de chameau permettent de découvrir des dunes "majestueuses".

La même source indique que les températures au Maroc en juin restent plus modérées que durant les mois d'été, ajoutant que des séjours dans les villes de Fès, Meknès et Rabat offrent un aperçu de la richesse culturelle et historique du pays.

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Le portail évoque également les montagnes de l'Atlas comme une destination privilégiée pour les amateurs de la nature, avec des conditions climatiques généralement plus douces en fonction de l'altitude. Outre le Maroc, HolidayCheck recommande des destinations comme la mer Egée en Turquie, l'Île de Crète en Grèce, la Sardaigne en Italie, Ibiza en Espagne, Hawaii, la Croatie, l'Egypte, l'Île Maurice et l'Afrique du sud.