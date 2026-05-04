Ile Maurice: Journée internationale des pompiers - Rendre hommage aux «soldats du feu» du monde entier

Chaque année, le 4 mai, bon nombre de pays célèbrent la Journée internationale des pompiers. Cette journée est destinée à rendre hommage aux «soldats du feu», hommes comme femmes, qui risquent leur vie pour sauver celle des autres lors d'incendies, d'accidents, d'inondations ou d'autres urgences.

Le 4 mai correspond à la fête de Saint-Florian. Ce dernier est considéré comme le protecteur des pompiers dans plusieurs pays. Cette journée a aussi été instituée après un drame survenu en Australie en 1999 après que quatre pompiers ont perdu la vie dans un incendie de forêt.

Pour en savoir plus sur ce métier passionnant, nous avons rencontré le Station Fire Officer Mansingh Dowluth, qui est basé au quartier général du Mauritius Fire and Rescue Service.

Un métier de courage

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Mansingh Dowluth exerce ce métier depuis 29 ans. Il explique avoir choisi cette profession après avoir vu, dans sa jeunesse, un pompier sauver une voisine coincée dans une maison en feu. « Ce geste m'a beaucoup inspiré. J'aime aider les gens et j'ai toujours été fasciné par les camions de pompiers », raconte-t-il.

Toujours prêt à intervenir

Être pompier demande beaucoup de discipline. La journée commence souvent très tôt. Le pompier prépare son uniforme, cire ses chaussures et se rend à la caserne. Sur place, ses coéquipiers et lui vérifient les camions, les tuyaux et le matériel de secours. Les pompiers font aussi du sport pour rester en forme et ils s'entraînent régulièrement. Mais surtout, ils doivent toujours rester en alerte, car l'alarme peut se déclencher à n'importe quel moment. En quelques secondes, ils doivent intervenir quelque part pour aller éteindre un incendie, dégager des blessés de véhicules lors d'un accident de la route ou effectuer une mission de sauvetage. Ils doivent être prêts à réagir rapidement lorsqu'un événement important se produit.

Une intervention inoubliable

Parmi ses nombreux souvenirs, le Station Fire Officer Dowluth évoque une mission très spéciale. Un jour, un incendie s'est déclaré dans une maison à Flacq. Une personne était coincée à l'étage. En entrant dans la maison remplie de fumée, il a découvert qu'il s'agissait de son ex-enseignante d'anglais. Lui et son équipe ont réussi à la sauver. « Ce moment m'a rappelé pourquoi j'avais choisi ce métier : pour sauver des vies. »

Les dangers du métier

Le travail de pompier est parfois dangereux. Les pompiers affrontent les flammes, la chaleur, la fumée et parfois les bâtiments fragilisés par le feu peuvent s'effondrer.

Lors d'accidents de la route, ils sont parfois sollicités pour aider des personnes blessées et coincées dans leur véhicule à en sortir ou qui se retrouvent dans des situations difficiles. Malgré les risques qu'ils encourent, ils persévèrent avec courage pour protéger les autres.

Conseils aux enfants

Le pompier Dowluth donne quelques conseils importants aux enfants :

◗ Il ne faut jamais jouer avec des allumettes ou avec un briquet.

◗ Si un feu se déclare, il faut garder son calme et sortir rapidement de la maison ou du bâtiment où l'on se trouve.

◗ Si la fumée est présente, il faut se baisser et ramper et trouver rapidement la sortie.

◗ Il faut immédiatement prévenir un adulte. Et appeler les pompiers sur le numéro 115.

◗ Si vos vêtements prennent feu, il faut se souvenir de trois mots : Stop, Drop, Roll (s'arrêter, se coucher, rouler au sol).

Un message pour l'avenir

Le Station Fire Officer Dowluth encourage aussi les enfants à bien travailler à l'école, à rester disciplinés et à faire du sport. « Peut-être qu'un jour, certains d'entre vous choisiront de porter l'uniforme de pompier pour aider la communauté. » En ce jour qui leur est dédié, c'est l'occasion de dire merci à tous les pompiers pour leur bravoure, leur vigilance et leur dévouement.

Le savais-tu ?

Les pompiers sont souvent surnommés les « soldats du feu » parce qu'ils combattent les incendies avec courage. Dans certains pays, les sirènes des casernes sonnent à midi le 4 mai afin d'observer une minute de silence en hommage aux pompiers morts en mission. En France et dans d'autres pays, les pompiers célèbrent aussi la Sainte-Barbe, le 4 décembre, en hommage à Barbara d'Héliopolis, qui aurait vécu au Vᵉ siècle en Turquie actuelle. Selon la légende, elle aurait été tuée par son père, car elle a refusé de renoncer au christianisme. Après qu'il a assassiné sa fille, il aurait été frappé par la foudre et réduit en cendres. Peu importe leur pays où leur langue, les pompiers partagent une mission similaire qui est celle de sauver des vies.