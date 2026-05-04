Cote d'Ivoire: Fête du mil 2026 - Le maire de Bouna appelle à l'unité et à la valorisation des richesses locales

La ville de Bouna vibrait, le 2 mai 2026, au rythme de la fête du mil dénommée Djôkhabinan, un événement culturel majeur qui célèbre l'identité du peuple lobi et renforce les liens sociaux dans la région du Bounkani.

À cette occasion, le maire de Bouna, Ouattara Bouraïma, a livré un discours empreint de reconnaissance, de fierté culturelle et d'engagement pour le développement local.

Devant un parterre de personnalités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que des invités venus de pays voisins, l'édile a exprimé sa gratitude pour la forte mobilisation autour de cette célébration. Il a salué une double cérémonie marquée à la fois par la valorisation des traditions lobi et l'hommage rendu au Président de la République, Alassane Ouattara.

Dans son allocution, Ouattara Bouraïma a rappelé que le Djôkhabinan dépasse le simple cadre d'une fête agricole. « Elle est avant tout une fête identitaire, culturelle et sociale », a-t-il souligné, mettant en avant ses valeurs fondamentales que sont la gratitude envers la nature, le partage intergénérationnel et la cohésion sociale, piliers essentiels d'un développement durable et d'une paix durable.

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Rendant hommage aux producteurs agricoles, le maire a insisté sur le rôle crucial des paysans, qu'il a qualifiés de « véritables artisans du développement local ». Aussi a-t-il invité les différentes communautés à promouvoir leurs cultures respectives dans une dynamique d'enrichissement mutuel.

L'autorité municipale n'a pas manqué de saluer les initiateurs de cette fête, notamment la chefferie centrale des Lobi de Côte d'Ivoire, ainsi que l'implication du président du Conseil régional du Bounkani, le Dr Hien Philippe, dont l'engagement a permis de faire du Djôkhabinan un cadre d'échanges interculturels et de rapprochement entre les peuples.

Évoquant la vision du Président Alassane Ouattara, le maire a mis en lumière une politique de développement ancrée dans les valeurs traditionnelles. Il a notamment cité l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels comme illustration d'un équilibre entre tradition et modernité. « Le véritable développement, c'est avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme », a-t-il affirmé.

Au-delà du caractère festif, Ouattara Bouraïma a invité les populations à faire de cette célébration un moment de réflexion sur les enjeux économiques locaux. Il a soulevé des questions cruciales relatives à la valorisation des productions agricoles, à leur transformation sur place et à la création d'emplois pour les jeunes.

Prenant un engagement solennel, le maire a assuré sa détermination, aux côtés des autorités administratives et des cadres de la région, à oeuvrer pour une région du Bounkani unie, prospère et tournée vers l'avenir.

Concluant son propos sur une note d'espoir et de rassemblement, il a exhorté les populations à préserver les valeurs de solidarité et de fraternité véhiculées par la fête du mil. « Le développement durable passe par notre capacité à semer, récolter et partager ensemble », a-t-il conclu.

La fête du Djôkhabinan 2026 s'affirme ainsi comme un puissant levier de cohésion sociale et un symbole fort de l'attachement des populations du Bounkani à leurs traditions, tout en s'inscrivant dans une dynamique de progrès.