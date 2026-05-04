Cote d'Ivoire: Concours Miss mathématiques 2026 - 647 jeunes filles à l'assaut de l'excellence scientifique

« Les mathématiques n'ont jamais été aussi féminines ! ». Le samedi 2 mai 2026, 647 jeunes filles ivoiriennes ont pris d'assaut les salles de composition de la 20e édition du concours Miss mathématiques, prêtes à démontrer leur talent et leur ambition scientifique. Cette année, 435 élèves de troisième et 212 de terminale C et E se sont affrontées simultanément au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam et au lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro.

Organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, le concours s'est imposé comme une plateforme majeure de promotion de l'excellence scientifique chez les jeunes filles. Il a pour objectif de susciter des vocations, de valoriser les compétences féminines en mathématiques et de renforcer la présence des filles dans les filières scientifiques.

Le concours se déroule en deux phases : la première, consacrée à la composition, a mis les candidates à l'épreuve sur des sujets exigeants. Les élèves de troisième ont disposé de 2 heures 30 minutes, tandis que celles de terminale ont eu 4 heures pour résoudre les exercices. La seconde phase, prévue le 9 juillet 2026, récompensera les meilleures performances, avec la distinction des six grandes lauréates.

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Lancée le 25 février 2026, avec des inscriptions ouvertes du 6 mars au 15 avril, cette 20e édition a mobilisé un nombre record de participantes : 323 candidates à Grand-Bassam et 324 à Yamoussoukro, signe de l'intérêt croissant des jeunes filles pour les disciplines scientifiques.

Au-delà de la compétition, l'enjeu est stratégique : le concours contribue à constituer un vivier de talents féminins capables de répondre aux défis du développement, dans un contexte où les compétences scientifiques et technologiques sont déterminantes.

Pour les organisateurs, il s'agit de promouvoir une génération de jeunes filles capables de s'imposer dans les domaines scientifiques, traditionnellement dominés par les hommes, et de participer activement à la transformation économique et sociale du pays.