Ile Maurice: En couple ou juste côte à côte avec nos écrans

4 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, « l'express » souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

On dit qu'on est en couple. Mais est-ce qu'on est encore vraiment ensemble ?

Le soir, on se retrouve dans le même lit, enfin physiquement quoi. Parce que mentalement, chacun est ailleurs. Toi, sur ton écran. Moi, sur le mien. Deux corps proches, deux mondes complètement séparés.

Les échanges se résument à : « As-tu mangé ? », « Tu dors ? » Puis le silence... remplacé par TikTok, des messages, la vie des autres.

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Auparavant, on se racontait nos journées. Maintenant, on préfère regarder celles des inconnus.

La vérité, c'est qu'on ne manque pas de temps, on manque plutôt d'attention. On dit qu'on est fatigué, mais pas assez pour scroller pendant une heure.

Petit à petit, l'affection disparaît. Les gestes deviennent rares. Les regards se croisent à peine. On est devenus confortables dans une relation silencieuse, chacun enfermé sur son écran.

Et le plus ironique ? On peut passer des heures à parler avec des gens ailleurs, mais pas cinq minutes avec la personne à côté.

On ne s'aime pas forcément moins, mais on fait moins d'efforts.

À force de tout partager en ligne, on oublie de se partager l'un l'autre.

Alors non, le problème ce n'est pas l'écran. C'est la place qu'on lui a donnée.

Et peut-être qu'un jour, on réalisera que pendant qu'on regardait tout, on est doucement passés à côté de nous. Et le pire, c'est qu'on appelle cela être ensemble...

Bio

Zaina Bissessur

Travaillant dans la fonction publique, elle s'intéresse particulièrement aux sujets de société. Passionnée par l'écriture, elle aime aussi lire sur la psychologie qui aide à nourrir ses réflexions.

Lire l'article original sur L'Express.

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