Soudan: Le Consulat du pays à Djeddah salue les facilités saoudiennes pour la réussite des Examens du Certificat soudanais

Le consul général du Soudan à Djeddah, l'ambassadeur Kamal Ali Osman, a salué les facilités accordées par le Royaume d'Arabie saoudite pour l'organisation des examens soudanais du secondaire et du primaire à Djeddah.

Il a exprimé sa reconnaissance aux ministères saoudiens des Affaires étrangères et de l'Éducation, ainsi qu'à l'Université de Djeddah et aux écoles Al-Taawun pour leur contribution au succès des examens.

Lors d'une cérémonie organisée par le consulat en l'honneur des superviseurs et surveillants, le consul a affirmé que l'organisation des examens, malgré les circonstances exceptionnelles traversées par le Soudan, constituait un acte patriotique et un défi majeur dans le cadre de la « bataille de la dignité », soulignant l'importance symbolique du certificat soudanais.

Les responsables des comités de supervision ont également salué les efforts du consulat et la coopération des autorités saoudiennes. Ils ont confirmé la participation de l'ensemble des candidats inscrits, exprimant l'espoir que les prochaines sessions d'examens puissent se tenir au Soudan après le retour de la stabilité et de la sécurité.