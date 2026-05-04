Soudan: Coopération sanitaire entre le pays et le Yémen

Le sous-secrétaire au ministère de la Santé, Dr. Ali Babiker, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Yémen au Soudan, Omar Abdullah Al-Madawi, et le consul yéménite, Dr. Abdelhag Ali Yacoub, sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la santé.

Les deux parties ont souligné la solidité des relations entre Khartoum et Sanaa ainsi que leur volonté de développer le partenariat sanitaire, y compris dans la formation des cadres médicaux.

Dr Ali Babiker a évoqué la possibilité d'accueillir des étudiants yéménites à l'Université des Sciences de la santé et de transformer le mémorandum d'entente signé entre les deux pays en accord officiel.

L'ambassadeur yéménite a salué le rôle du Soudan dans la formation des médecins yéménites, tandis que les responsables soudanais ont exprimé leur gratitude envers le Yémen pour l'accueil des médecins soudanais durant la guerre et leur intégration gratuite aux programmes de formation hospitalière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice générale de la santé internationale, Dr. Alaa Mudathir, a également évoqué l'accord quadripartite réunissant le Soudan, le Yémen, Djibouti et la Somalie, avec l'appui du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale, précisant que sa première réunion devrait se tenir prochainement à Khartoum.