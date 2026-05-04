Soudan: Renforcement de la coopération sanitaire entre Sennar et l'OMS

Une délégation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en visite à Sennar a tenu une réunion avec le ministère de la santé et du développement social de l'État, consacrée au renforcement de la coordination des interventions sanitaires et à l'adoption d'un plan sectoriel unifié aligné sur les priorités sanitaires locales.

Les discussions ont également porté sur la préparation à la saison des pluies et la réduction de ses risques sanitaires, ainsi que sur le soutien aux partenaires nationaux et le renforcement de leur rôle dans la mise en oeuvre des programmes de santé.

Le ministère de la santé a souligné l'importance de mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins sanitaires croissants dans l'État de Sennar, réaffirmant son engagement, en partenariat avec l'OMS, à consolider un système de santé résilient, inclusif et accessible à tous.