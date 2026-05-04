Afrique: Basketball Africa League - Victorieuse de Maktown Flyers du Nigéria (79-62) : l'ASC Ville de Dakar valide sa qualification au Final 8

4 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Quelle remontada ! L'ASC Ville de Dakar est en play-offs de la Basketball Africa League en s'offrant hier, dimanche une probante victoire face Maktown Flyers du Nigeria, les Dakarois ont tenu leur rang en s'imposant par 79-62 pour le compte cinquième et dernier journée de la Conférence du Sahara.

Après deux premiers matchs perdus, l'ASC Ville de Dakar a pu trouver la bonne carburation en sortant au Victorieux du FUS de Rabat, l'équipe Dakarois a enchainé en dominant les Ivoiriens du JCA Kings (83-75). Les hommes de Moustapha Gaye ont ensuite enchaînee par ce troisième et dernier succès qui les propulse pour la première fois dans l'histoire du club au Final 8 de cette saison 6 de la BAL. Après les phases de poule à Rabat, les quatre meilleures équipes sur les six en lice rejoindront les qualifiées de la Conférence Kalahari, dont Al Ahly de Tripoli et le Petro de Luanda, pour les play-offs prévus du 22 au 31 mai à Kigali, au Rwanda.

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